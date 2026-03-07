< sekcia Šport
Kundrátová skončila 8. vo finále na bradlách na SP v Baku
Autor TASR
Baku 7. marca (TASR) - Slovenská reprezentantka v športovej gymnastike Barbora Kundrátová obsadila 8. miesto na bradlách na podujatí Svetového pohára v Baku. V nedeľnom finále získala známku 9,466 b.
Zvíťazila Kaylia Neymourová z Alžírska. Úradujúca olympijská šampiónka v tejto disciplíne predviedla zostavu s hodnotou 15,233.
