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Kuopio zdolalo Shamrock Rovers 1:0 v odvete play off a postúpilo

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Ilustračná snímka. Foto: TASR

Rozhodujúci moment priniesla 75. minúta, v ktorej si útočník hostí Graham Burke nešťastne usmernil loptu do vlastnej brány.

Autor TASR
Bratislava 27. augusta (TASR) - Futbalisti fínskeho klubu KuPS Kuopio postúpili do hlavnej fázy Konferenčnej ligy. V odvetnom zápase play off zvíťazili na domácom ihrisku nad írskym tímom Shamrock Rovers 1:0, v prvom stretnutí remizovali 1:1. Rozhodujúci moment priniesla 75. minúta, v ktorej si útočník hostí Graham Burke nešťastne usmernil loptu do vlastnej brány.



odvety play off Konferenčnej ligy:

KuPS Kuopio – Shamrock Rovers 1:0 (0:0)

Gól: 75. Burke (vlastný)

/prvý zápas: 1:1, postúpilo Kuopio/




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