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Kuopio zdolalo Shamrock Rovers 1:0 v odvete play off a postúpilo
Rozhodujúci moment priniesla 75. minúta, v ktorej si útočník hostí Graham Burke nešťastne usmernil loptu do vlastnej brány.
Autor TASR
Bratislava 27. augusta (TASR) - Futbalisti fínskeho klubu KuPS Kuopio postúpili do hlavnej fázy Konferenčnej ligy. V odvetnom zápase play off zvíťazili na domácom ihrisku nad írskym tímom Shamrock Rovers 1:0, v prvom stretnutí remizovali 1:1. Rozhodujúci moment priniesla 75. minúta, v ktorej si útočník hostí Graham Burke nešťastne usmernil loptu do vlastnej brány.
odvety play off Konferenčnej ligy:
KuPS Kuopio – Shamrock Rovers 1:0 (0:0)
Gól: 75. Burke (vlastný)
/prvý zápas: 1:1, postúpilo Kuopio/
KuPS Kuopio – Shamrock Rovers 1:0 (0:0)
Gól: 75. Burke (vlastný)
/prvý zápas: 1:1, postúpilo Kuopio/