Kuric podpísal nový trojročný kontrakt s Barcelonou

Barcelona 7. júla (TASR) - Naturalizovaný slovenský basketbalista Kyle Kuric podpísal so španielskym klubom FC Barcelona nový trojročný kontrakt. Tridsaťročnému rozohrávačovi sa skončila doterajšia zmluva po sezóne 2019/2020.



Kuric hrá za Barcelonu od roku 2018 a získal s ňou viacero trofejí. Nad hlavu zdvihol trofej pre víťaza Španielskeho pohára a Katalánskej ligy. Dvakrát sa stal vicemajstrom Španielska a zahral si vo finále Španielskeho superpohára. V domácej súťaži činil jeho zápasový priemer 8,8 bodu, 2,1 doskoku, 1,1 asistencie a 1,0 zisku. O čosi vyššie čísla mal v Európskej lige (Eurolige) - 9,4 bodu a 2,1 doskoku na stretnutie.



Víťaz ankety o najlepšieho slovenského basketbalistu za rok 2018 naposledy reprezentoval svoju krajinu v predkvalifikácii majstrovstiev Európy 2021. V dôsledku neskorého ukončenia sezóny v Španielsku nebude súčasťou blížiaceho sa 10-dňového reprezentačného kempu v Bratislave. Podľa vlastných slov nevylúčil v budúcnosti možnosť návratu do národného výberu.



V Barcelone bude hrať podľa oficiálnej klubovej webstránky minimálne do 30. júna 2023.