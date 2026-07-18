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Kuric tesne nepostúpil do semifinále na ME v boulderi

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Na snímke športový lezec Peter Kuric. Foto: TASR Andrej Galica

O 16.30 h bola v katalánskej metropole na programe kvalifikácia žien aj s trojicou slovenských reprezentantiek Sára Šimeková, Martina Buršíková a Lea Slobodová.

Autor TASR
Barcelona 18. júla (TASR) - Slovenský športový lezec Peter Kuric sa tesne nekvalifikoval do semifinále na majstrovstvách Európy v boulderingu v Barcelone. V sobotňajšej kvalifikácii obsadil so ziskom 53,7 bodu konečné 27. miesto. Vo svojej skupine bol prvý nepostupujúci, od postupu ho delilo len 0,2 bodu. Do nedeľňajšieho semifinále sa malo prebojovať najlepších 24 pretekárov, reálne ich však postúpilo 26, lebo na 23. priečke skončili až štyria lezci.

O 16.30 h bola v katalánskej metropole na programe kvalifikácia žien aj s trojicou slovenských reprezentantiek Sára Šimeková, Martina Buršíková a Lea Slobodová.
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