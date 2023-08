Kuril obsadil v cestných pretekoch 6. miesto, Metelka nedokončil

MS v Glasgowe - paracyklistika



cestné preteky (C4, muži):

1. Kevin Le Cunff 2:15:28 h,

2. Ronan Grimes (Ír.) +5 s,

3. Archie Atkinson (V. Brit.),

..., 6. Patrik KURIL obaja +1:55 min., Jozef METELKA (obaja SR) nedokončil



cestné preteky (C5, muži):

1. William Bjergfelt (V. Brit.) 2:12:20 h,

..., Ondrej STREČKO (SR) diskvalifikácia

Glasgow 12. augusta (TASR) - Slovenský reprezentant v paracyklistike Patrik Kuril obsadil na majstrovstvách sveta v Glasgowe 6. miesto v cestných pretekoch kategórie C4. Na víťazného Francúza Kevina le Cunffa stratil 1:55 min. Jozef Metelka sa pokúsil získať zlato a ocitol sa v úvode na čele v samostatnom úniku, no neuspel a preteky napokon nedokončil.Metelkovi sa podarilo na 93,6 km dlhej mierne zvlnenej trati uniknúť súperom nedlho po štarte a ešte po druhom zo šiestich okruhov mal náskok 24 sekúnd pred skupinou prenasledovateľov, v ktorej bol aj jeho reprezentačný kolega Kuril. Pred polovicou trate však Metelku sedem súperov dostihlo, v 4. kole stratil kontakt s najlepšími a do cieľa napokon neprišiel. Nepridal tak do zbierky štvrtú medailu na podujatí, keď už získal na dráhe striebro v stíhacích pretekoch i omniu a na ceste bronz v časovke.O zlato bojovala napokon dvojica jazdcov. Le Cunff zdolal Íra Ronana Grimesa o päť sekúnd. O bronz si to v špurte rozdala štvorica pretekárov a Kuril v nej mal najmenej síl. Tretí skončil Brit Archie Atkinson. V kategórii C5, ktorá súťažila na rovnakej trati, nastúpil aj slovenský reprezentant Ondrej Strečko, no diskvalifikovali ho.