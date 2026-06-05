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FIFA zrušila vstupenky 60 fanúšikom, ktorí ich získali omylom zadarmo
Riadiaci orgán svetového futbalu neskôr požiadal zhruba 60 kupujúcich, aby za lístky dodatočne zaplatili stanovenú sumu.
Autor TASR,aktualizované
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New York 5. júna (TASR) - Medzinárodná futbalová federácia (FIFA) zrušila vstupenky na majstrovstvá sveta vydané približne 60 fanúšikom, ktorí ich získali omylom zadarmo kvôli chybe na webovej stránke.
Vstupenky boli „pridelené bezplatne (0 USD) kvôli predchádzajúcemu problému s platbou počas procesu platby,“ uviedla FIFA vo štvrtkovom vyhlásení. „FIFA ľutuje chybu a akékoľvek spôsobené nepríjemnosti. Vstupenky, o ktoré si títo fanúšikovia požiadali, zostávajú rezervované a dotknutí fanúšikovia boli vyzvaní, aby zaplatili správnu sumu,“ uviedla riadiaca futbalová organizácia.
Ide o najnovšiu chybu v kontroverznom programe predaja vstupeniek na MS. Ten čelí vyšetrovaniu v New Yorku a New Jersey, či praktiky FIFA pri predaji vstupeniek porušovali zákony na ochranu spotrebiteľov.
Vstupenky s nesprávnou cenou predali prostredníctvom oficiálnej stránky šampionátu 21. mája, uviedla FIFA v e-mailovej správe kupujúcim. Tento dátum bol viac ako tri mesiace po tom, čo prezident FIFA Gianni Infantino oznámil, že všetkých 104 zápasov MS je vypredaných.
FIFA pritom stále predáva vstupenky na šampionát, ktorý sa začne budúci štvrtok v Mexico City. Vstupenky sú výrazne drahšie ako na akékoľvek predchádzajúce ročníky MS, čo FIFA odôvodnila tým, že pomohla zarobiť miliardy dolárov, ktoré poskytne členským federáciám na rozvoj futbalu na celom svete. Informovala agentúra AP.
Vstupenky boli „pridelené bezplatne (0 USD) kvôli predchádzajúcemu problému s platbou počas procesu platby,“ uviedla FIFA vo štvrtkovom vyhlásení. „FIFA ľutuje chybu a akékoľvek spôsobené nepríjemnosti. Vstupenky, o ktoré si títo fanúšikovia požiadali, zostávajú rezervované a dotknutí fanúšikovia boli vyzvaní, aby zaplatili správnu sumu,“ uviedla riadiaca futbalová organizácia.
Ide o najnovšiu chybu v kontroverznom programe predaja vstupeniek na MS. Ten čelí vyšetrovaniu v New Yorku a New Jersey, či praktiky FIFA pri predaji vstupeniek porušovali zákony na ochranu spotrebiteľov.
Vstupenky s nesprávnou cenou predali prostredníctvom oficiálnej stránky šampionátu 21. mája, uviedla FIFA v e-mailovej správe kupujúcim. Tento dátum bol viac ako tri mesiace po tom, čo prezident FIFA Gianni Infantino oznámil, že všetkých 104 zápasov MS je vypredaných.
FIFA pritom stále predáva vstupenky na šampionát, ktorý sa začne budúci štvrtok v Mexico City. Vstupenky sú výrazne drahšie ako na akékoľvek predchádzajúce ročníky MS, čo FIFA odôvodnila tým, že pomohla zarobiť miliardy dolárov, ktoré poskytne členským federáciám na rozvoj futbalu na celom svete. Informovala agentúra AP.