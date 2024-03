Kuriózna chyba Macíka, Saňák: Ani minútu som neuvažoval o vystriedaní

Olomouc 31. marca (TASR) - Slovenský futbalový brankár Matúš Macík sa kurióznou chybou podpísal pod sobotnú domácu prehru Sigmy Olomouc s Pardubicami (0:2) v českej lige. Výsledok stretnutia zhoršil už aj tak napätú situáciu v klube, ktorému sa nedarí a je v konflikte s vlastnými fanúšikmi.



Domáci obranca Vít Beneš poslal v 32. minúte "malú domov" Macíkovi, ktorý však loptu nezachytil a tá mu prekĺzla medzi nohami do siete. Tridsaťročný brankár sa z chyby rýchlo "otriasol", v ďalšom priebehu stretnutia previedol štyri vydarené zákroky, ktorými zachránil Olomouc od vyššej prehry. "Ani minútu som neuvažoval o jeho vystriedaní. Myslím si, že som urobil dobre, chytal inak skvelo," uviedol tréner domácich Jiří Saňák pre oficiálny klubový web.



Pre Pardubice to bolo prvé víťazstvo po štyroch prehrách. "Dostať Macíka na zadné prihrávky bol náš zámer. Gól bol šťastný, vo futbale sa to stáva. Veľmi nám to pomohlo, ale bola to hlavne odmena za tvrdú prácu," povedal pardubický kouč David Mikula, ktorý na striedačke nahradil suspendovaného Radoslava Kováča.



Fanúšikovia Sigmy počas celého zápasu vykrikovali urážky smerom k vedeniu klubu a hráčom. Saňák priznal, že nevraživá atmosféra má vplyv na výkony mužstva: "Na koho to nedolieha, musí byť borec. Táto situácia je veľmi nepríjemná, môžeme hrať akokoľvek, ale aj tak nemáme podporu."



Nespokojnosť priaznivcov Olomoucu s hrou aj vedením klubu v marci gradovala. V centra mesta umiestnili plagáty vyzývajúce vedenie k rezignácii a manažmentu taktiež zaslali otvorený list.