Kuss premiérovo vyhral Grand Tour, posledné etapa pre Grovesa

prehľad celkových víťazov od roku 2010:



2010 Vincenzo Nibali (Tal./Liquigas–Doimo)



2011 Chris Froome (V.Brit./Sky)



2012 Alberto Contador (Šp./Saxo Bank–Tinkoff Bank)



2013 Chris Horner (USA/RadioShack–Leopard)



2014 Contador (Tinkoff–Saxo)



2015 Fabio Aru (Tal./Astana)



2016 Nairo Quintana (Kol./Movistar)



2017 Froome (Sky)



2018 Simon Yates (V.Brit./Mitchelton–Scott)



2019 Primož Roglič (Slovin./Jumbo–Visma)



2020 Roglič (Jumbo–Visma)



2021 Roglič (Jumbo–Visma)



2022 Remco Evenepoel (Belg./QuickStep Alpha Vinyl)



2023 Sepp Kuss (USA/Jumbo-Visma)







viacnásobní víťazi:



4 - Roberto Heras (Šp.)



3 - Tony Rominger (Švaj.), Contador (ESP), Roglič



2 - Gustaaf Deloor (Belg.), Julián Berrendero (Šp.), José Manuel Fuente (Šp.), Bernard Hinault (Fr.), Pedro Delgado (Šp.), Alex Zülle (Švaj.), Froome





Madrid 17. septembra (TASR) - Americký cyklista Sepp Kuss vyhral 78. ročník pretekov Vuelta a Espana. Jazdec stajne Jumbo-Visma si v nedeľu prišiel do Madridu pre prvý triumf na podujatí Grand Tour a najväčší úspech v kariére. Na druhom a treťom mieste skončili jeho tímoví kolegovia Jonas Vingegaard z Dánska a Primož Roglič zo Slovinska. Záverečnú 21. etapu vyhral v špurte šestice z úniku Austrálčan Kaden Groves z tímu Alpecin-Deceuninck.Jumbo vyhralo všetky tri Grand Tours v sezóne. Na Gire slávil úspech Roglič, na Tour druhýkrát po sebe Vingegaard a obom pomáhal práve Kuss, ktorý tento rok absolvoval všetky tri najslávnejšie etapové podujatia. Dvadsaťdeväťročný špičkový vrchár je v Jumbe od roku 2018 a doteraz pracoval ako elitný domestik pre Vingegaarda, Rogliča a ďalších lídrov holandského tímu. Dokopy sa predstavil na dvanástich Grand Tours, trikrát vyhral etapu a jeho najlepšie umiestnenie v celkovom poradí bola doteraz ôsma priečka v roku 2021 na Vuelte, ktorú vtedy vyhral Roglič. Tento rok sa dostal do červeného dresu vo 8. etape a už ho nevyzliekol. Najbližší konkurenti boli paradoxne jeho dvaja tímoví kolegovia, ktorí išli do pretekov ako spoloční lídri. Dlho tak nebolo známe, ako vedenie Jumba rozlúskne situáciu, no nakoniec dostal šancu Kuss. V celkovom poradí vyhral o 17 sekúnd pred Vingegaardom, Roglič stratil 1:08 minúty. Ostatní súperi takmer štyri minúty a viac.Nedeľňajšia etapa mala tradične ceremoniálny charakter a bojovalo sa v nej už len o víťazstvo v Madride. V úvode si víťazi pripíjali, zabávali sa a fotili. Dôvod na radosť mali aj portugalskí pretekári, keďže organizátori oznámili, že nasledujúci ročník odštartuje v Lisabone. Cyklisti ukrajovali zo 101,5 km dlhej trasy len pomaly. Tempo sa zvýšilo až po 50 km, keď pelotón dorazil do Madridu, kde naň čakalo deväť okruhov. Jedinú rýchlostnú prémiu vyhral Groves a priblížil sa k výhre v bodovacej súťaži. Na spečatenie potreboval ešte pár bodov v cieli, alebo skončiť lepšie ako jeho jediný konkurent Remco Evenepoel (Soudal QuickStep). Potom už prišlo aj k útokom a podľa papierov pokojná etapa sa poriadne zamotala. Po viacerých nástupoch sa totiž do úniku dostali Groves, Evenepoel, Filippo Ganna (Ineos Grenadiers), Nico Denz a Lennard Kämna (Bora-Hansgrohe) a Rui Costa (Intermarché-Circus-Wanty). Okrem Denza všetci víťazi etáp na tomto ročníku.Skupina dobre spolupracovala a 22 km pred cieľom držala slušný náskok asi 20 sekúnd. Šprintérske tímy mali plné ruky práce a snažili sa manko čo najskôr zmazať, no nie veľmi sa im to darilo. Išlo sa navyše na technickom okruhu s viacerými ostrými zákrutami. Pelotón len ťažko sťahoval manko a na méte šesť km pred páskou strácal stále 15 sekúnd. Vo vedúcej skupine však už len ťažko striedal Denz a bola otázka, koľko síl zostalo ostatným. Pelotón sa priblížil, no do konca zostávalo už len 2,5 km. Úniku to nakoniec vyšlo, i keď v závere špurtovali aj cyklisti z pelotónu. Prvý vyštartoval Evenepoel, Groves sa za ním vyviezol a v závere ukázal, že je najlepší šprintér na tohtoročnej Vuelte, na ktorej vyhral tretiu etapu. Druhý finišoval Ganna a tretí skončil Denz.