Kuss vyhral 6. etapu Vuelty, Martinez sa obliekol do červeného dresu

výsledky 6. etapy (Vall d´Uixó - Obser. Javalambre, 183,1 km):



1. Sepp Kuss (USA/Jumbo-Visma) 4:27:29 h, 2. Lenny Martinez (Fr./Groupama-FDJ) +26 s, 3. Romain Bardet (Fr./DSM-Firmenich) +31, 4. Mikel Landa (Šp./Bahrain Victorious), 5. Marc Soler (Šp./SAE Team Emirates) obaja +46, 6. Wout Poels (Hol./Bahrain Victorious) +1:03 min, 7. Einer Rubio (Kol./Movistar Team) +1:05, 8. Cristian Rodriguez (Šp./Arkea-Samsic), 9. Steff Cras (Belg./TotalEnergies) obaja +1:12, 10. Jefferson Cepeda (Kol./Caja Rural-Seguros) +1:26



celkové poradie po 6. etape:



1. Lenny Martinez (Fr./Groupama-FDJ) 21:40:35 h, 2. Sepp Kuss (USA/Jumbo-Visma) +8 s, 3. Marc Soler (Šp./SAE Team Emirates) +51, 4. Wout Poels (Hol./Bahrain Victorious) +1:41 min, 5. Steff Cras (Belg./TotalEnergies) +1:48, 6. Mikel Landa (Šp./Bahrain Victorious) +1:58, 7. Jefferson Cepeda (Kol./Caja Rural-Seguros) +2:06, 8. David De La Cruz (Šp./Astana Qazaqstan) +2:23, 9. Remco Evenepoel (Belg./Soudal Quick-Step) +2:47, 10. Enric Mas (Šp./Movistar Team) +2:50







Arcos de las Salinas 31. augusta (TASR) - Americký cyklista Sepp Kuss triumfoval v šiestej etape 78. ročníka pretekov Vuelta a Espana. Jazdec stajne Jumbo-Visma sa vo štvrtok presadil v záverečnom náročnom stúpaní a 183,1 km dlhú etapu zvládol za 4:27:29 hodiny. Druhý finišoval so stratou 26 sekúnd Francúz Lenny Martinez z tímu Groupama-FDJ, ktorý zároveň z červeného dresu pre celkového lídra poradia "vyzliekol" Belgičana Remca Evenepoela (Soudal Quick-Step).Šiesta 183 km dlhá etapa mala mimoriadne náročný horský profil so stúpaním až do nadmorskej výšky takmer 2000 m.n.m. a bola ideálna na úspešný únik. Pretekárov preveril najmä cieľový kopec Pico del Buitre, ktorý mal 10,9 km s priemerným sklonom 8 percent.V úvodnej hodine etapy došlo k väčšiemu pádu, po ktorom z pretekov odstúpil aj Lorenzo Milesi z DSM. Postupne sa vyprofiloval únik, v ktorom sa ocitli desiatky jazdcov. Unikajúci pretekári začali stúpať na záverečný kopec s náskokom 3:30 min na pelotón a bolo zrejmé, že príde k zásadným zmenám v celkovom poradí. Prvý vpredu atakoval Einer Rubio (Movistar). Domáci tím prispel k tomu, že sa čelo rozčlenilo. Napokon najviac síl preukázal v závere Američan Kuss. Doterajší priebežný líder Evenepoel prišiel do cieľa s výraznou stratou (+3:23 min) a v celkovom poradí sa prepadol na 9. priečku s mankom 2:47 min na nového držiteľa červeného dresu Martineza.