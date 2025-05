Kusy trávnika z kolínskeho štadióna sú po postupe na predaj

Kolín 19. mája (TASR) - Iba niekoľko hodín po spečatení postupu futbalistov 1. FC Kolín späť do nemeckej Bundesligy sa kúsky trávnika z ich štadióna objavili v ponuke inzertných portálov ako cenný suvenír. Po nedeľnom triumfe 4:0 nad Kaiserslauternom zaplnili plochu štadióna tisíce ľudí a viacerí z nich neodchádzali naprázdno.



So sebou si domov odniesli aj časti trávnika a tie teraz ponúkajú na predaj na miestnych inzertných weboch. Sumy sa pohybujú od jedného až po 1948 eur, čo je odkaz na rok vzniku kolínskeho klubu. „Trávnik bol súperom prakticky nedotknutý. Dobre polievaný a odstránený profesionálnymi nožnicami,“ cituje agentúra DPA zo znenia jednej z ponúk.



Na predaj sú aj kúsky z bránkovej siete a ďalší inzerát núka dokonca aj fľašu domáceho brankára Marvina Schwäbeho z postupového zápasu. Na priloženej fotografii je vidieť modrú fľašu, na ktorej sú aj poznámky k prípadným exekútorom penalty zo strany súpera. K ponukám sa vyjadrila aj hovorkyňa 1. FC Kolín: „Pre fanúšikov je to vždy tá najlepšia vec na svete, ale nebudeme sa k tomu viac vyjadrovať.“ Trávnik na štadióne po sezóne vymenia za nový, pre koncerty počas letných mesiacov ho aj tak plánovali odstrániť.



Kolín sa vráti do najvyššej súťaže opäť po roku, triumf nad Kaiserslauternom pre neho zároveň znamenal titul v druhej Bundeslige. Spolu s ním sa medzi elitu prebojoval aj Hamburger SV.