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Kuťka odovzdáva trénerské skúsenosti: Snažím sa žiť naplno
Pred niekoľkými mesiacmi vydal 76-ročný kouč svoju knižnú prvotinu „Rakovina ako z Tarantina“. Tá zachytáva obdobie, keď sa dozvedel o rakovine konečníka, liečbe a vyliečení sa z tejto choroby.
Autor TASR
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Bratislava 14. júla (TASR) - Tomáš Kuťka patrí už niekoľko desaťročí neodmysliteľne k slovenskej hádzanej. V minulosti viedol reprezentačné tímy Československa, Slovenska a Česka, na klubovej scéne si vyskúšal súťaže v Nemecku, Poľsku alebo Rakúsku. Aj po prekonaní rakoviny, ktorej priebeh opísal v knižnej publikácii, zostal verný trénerstvu.
Pred niekoľkými mesiacmi vydal 76-ročný kouč svoju knižnú prvotinu „Rakovina ako z Tarantina“. Tá zachytáva obdobie, keď sa dozvedel o rakovine konečníka, liečbe a vyliečení sa z tejto choroby. „Nie je to len o rakovine, ale hovorím tam veci otvorene. Je rozdiel, keď to človek zistí po 70-tke, ako to bolo u mňa a úplne inak sa to berie. Tragédia to je vtedy, keď to má mladý človek alebo dieťa. Písal som aj o mojich názoroch. Je tam tiež veľa faktografie z hádzanej, sú tam aj veselé príhody. Každý si tam príde na svoje. Ďakujem môjmu spoludonorovi a spolubojovníkovi v boji s rakovinou Petrovi Korcovi, ktorého zásluhou vyšlo už 110 výtlačkov. Vážim si to, že kniha vyšla bez toho, aby som do toho musel investovať. Mám dobré odozvy od čitateľov,“ povedal pre TASR Kuťka k neľahkému životnému obdobiu.
V ponímaní hádzanej na Slovensku je dlhoročný tréner s množstvom úspechov. Celkovo si vyskúšal cez desiatku pôsobení na klubových adresách, k tomu sa pridávali účinkovania pri reprezentačných tímoch. „V týchto zemepisných šírkach som jediným trénerom, ktorý bol majster, vicemajster a víťaz národného pohára v Československu, na Slovensku a v Česku. To sa už nikomu nepodarí. Bol som prvým slovenským trénerom v nemeckej Bundeslige a viedol som v tejto súťaži tri tímy. Počas 17 rokov som viedol päť reprezentačných výberov, dvakrát sa podarilo postúpiť na majstrovstvá sveta a raz na európsky šampionát. S akademičkami Slovenska sme priniesli z majstrovstiev sveta vo Francúzsku bronz. Viedol som majstra Poľska v Lige majstrov, so Štartom Bratislava sa mi podarilo dostať do finále EHF. Za tých necelých 50 rokov trénovania sa na mňa nalepil nejaký ten úspech,“ zhodnotil skúsený kouč svoju kariéru.
Nedávno dostal od Nadácie Pro Patria ocenenie za zásluhy o rozvoj Slovenska a propagáciu SR v zahraničí, respektíve od Slovenského olympijského a športového výboru (SOŠV) Strieborný odznak. „Veľmi si to vážim, prijímam to s pokorou. Chcem zdôrazniť, že na Slovenskom olympijskom a športovom výbore robia skutoční odborníci. Nie je to len prehľad o tom, kto je kto a čo dosiahol, ale majú veľkú úctu a rešpekt pred osobnosťami, ktoré šírili dobré meno Slovenska po celom svete. Veľmi im fandím,“ prezradil Kuťka.
Trénersky zostáva naďalej činný, v predchádzajúcom ročníku pôsobil so Zoltánom Heisterom v ŠKP Bratislava. Skúsený tandem dopomohol tímu ku konečnej ôsmej pozícii. „Snažím sa žiť naplno, aj v dôchodku. Kedysi som bol najmladším trénerom v prvej lige, teraz som najstarší,“ vyjadril sa Kuťka. Najvyššej súťaži dlhé roky kraľujú hráči Tatrana Prešov, ale v poslednom období sa našli vyzývatelia, ktorí prinášajú čerstvý vietor do súťaže. Na striebro si siahli hádzanári Bojníc, medailové úspechy zbiera aj Považská Bystrica. „My, postarší, sme sa naučili tešiť z maličkostí. Sviežim vánkom nie sú len Bojnice, ale aj Považská Bystrica dlhé roky pracuje s výchovou vlastných hráčov. Aj my v Bratislave chceme mať v kádri 70 percent vlastných odchovancov. Myslím si, že v dnešnej dobe rieši 90 percent trénerov v kolektívnych športov základnú dilemu - ako z 20 sýtych chlapov urobiť jedno hladné družstvo,“ zamyslel sa 76-ročný tréner.
Počas viac ako 50 rokov v pozícii trénera vie zhodnotiť, ako sa tento šport zmenil nielen na palubovke, ale aj mimo nej: „Hádzaná išla dopredu najmä rýchlosťou, niektoré úpravy v pravidlách podporujú tento trend. U nás mi je trochu ľúto, že sme veľmi skoro rezignovali na vlastnú metodiku. Presne sme vedeli, čo by mal ovládať 10-ročný, 12-ročný hádzanár. Naša metodika patrila k najprepracovanejším na svete.“
O to cennejšie je, že pred necelým rokom získali kadetky do 17 rokov zlato na majstrovstvách Európy v čiernohorskej Podgorici, čo bol prvý významnejší úspech slovenskej hádzanej v ére samostatnosti. „Keď sa stretne vydarená generácia, spolu s dostatočným počtom dní prípravy a skúseným trénerom, akým Pavol Streicher je, tak v tomto treba hľadať korene úspechu. Je to jedna z prvých lastovičiek, ako by sa to mohlo a malo robiť. Dôraz sa kladie na mentalitu slovenskej hráčky, tomu prispôsobuje tréner taktiku a stratégiu. Spojilo sa viacero dobrých fenoménov a vynikajúci kolektív hráčok, ktorý v každom zápase ťahal za jeden povraz,“ vyjadril sa Kuťka na adresu úspešného reprezentačného tímu Slovenska.
Pred niekoľkými mesiacmi vydal 76-ročný kouč svoju knižnú prvotinu „Rakovina ako z Tarantina“. Tá zachytáva obdobie, keď sa dozvedel o rakovine konečníka, liečbe a vyliečení sa z tejto choroby. „Nie je to len o rakovine, ale hovorím tam veci otvorene. Je rozdiel, keď to človek zistí po 70-tke, ako to bolo u mňa a úplne inak sa to berie. Tragédia to je vtedy, keď to má mladý človek alebo dieťa. Písal som aj o mojich názoroch. Je tam tiež veľa faktografie z hádzanej, sú tam aj veselé príhody. Každý si tam príde na svoje. Ďakujem môjmu spoludonorovi a spolubojovníkovi v boji s rakovinou Petrovi Korcovi, ktorého zásluhou vyšlo už 110 výtlačkov. Vážim si to, že kniha vyšla bez toho, aby som do toho musel investovať. Mám dobré odozvy od čitateľov,“ povedal pre TASR Kuťka k neľahkému životnému obdobiu.
V ponímaní hádzanej na Slovensku je dlhoročný tréner s množstvom úspechov. Celkovo si vyskúšal cez desiatku pôsobení na klubových adresách, k tomu sa pridávali účinkovania pri reprezentačných tímoch. „V týchto zemepisných šírkach som jediným trénerom, ktorý bol majster, vicemajster a víťaz národného pohára v Československu, na Slovensku a v Česku. To sa už nikomu nepodarí. Bol som prvým slovenským trénerom v nemeckej Bundeslige a viedol som v tejto súťaži tri tímy. Počas 17 rokov som viedol päť reprezentačných výberov, dvakrát sa podarilo postúpiť na majstrovstvá sveta a raz na európsky šampionát. S akademičkami Slovenska sme priniesli z majstrovstiev sveta vo Francúzsku bronz. Viedol som majstra Poľska v Lige majstrov, so Štartom Bratislava sa mi podarilo dostať do finále EHF. Za tých necelých 50 rokov trénovania sa na mňa nalepil nejaký ten úspech,“ zhodnotil skúsený kouč svoju kariéru.
Nedávno dostal od Nadácie Pro Patria ocenenie za zásluhy o rozvoj Slovenska a propagáciu SR v zahraničí, respektíve od Slovenského olympijského a športového výboru (SOŠV) Strieborný odznak. „Veľmi si to vážim, prijímam to s pokorou. Chcem zdôrazniť, že na Slovenskom olympijskom a športovom výbore robia skutoční odborníci. Nie je to len prehľad o tom, kto je kto a čo dosiahol, ale majú veľkú úctu a rešpekt pred osobnosťami, ktoré šírili dobré meno Slovenska po celom svete. Veľmi im fandím,“ prezradil Kuťka.
Trénersky zostáva naďalej činný, v predchádzajúcom ročníku pôsobil so Zoltánom Heisterom v ŠKP Bratislava. Skúsený tandem dopomohol tímu ku konečnej ôsmej pozícii. „Snažím sa žiť naplno, aj v dôchodku. Kedysi som bol najmladším trénerom v prvej lige, teraz som najstarší,“ vyjadril sa Kuťka. Najvyššej súťaži dlhé roky kraľujú hráči Tatrana Prešov, ale v poslednom období sa našli vyzývatelia, ktorí prinášajú čerstvý vietor do súťaže. Na striebro si siahli hádzanári Bojníc, medailové úspechy zbiera aj Považská Bystrica. „My, postarší, sme sa naučili tešiť z maličkostí. Sviežim vánkom nie sú len Bojnice, ale aj Považská Bystrica dlhé roky pracuje s výchovou vlastných hráčov. Aj my v Bratislave chceme mať v kádri 70 percent vlastných odchovancov. Myslím si, že v dnešnej dobe rieši 90 percent trénerov v kolektívnych športov základnú dilemu - ako z 20 sýtych chlapov urobiť jedno hladné družstvo,“ zamyslel sa 76-ročný tréner.
Počas viac ako 50 rokov v pozícii trénera vie zhodnotiť, ako sa tento šport zmenil nielen na palubovke, ale aj mimo nej: „Hádzaná išla dopredu najmä rýchlosťou, niektoré úpravy v pravidlách podporujú tento trend. U nás mi je trochu ľúto, že sme veľmi skoro rezignovali na vlastnú metodiku. Presne sme vedeli, čo by mal ovládať 10-ročný, 12-ročný hádzanár. Naša metodika patrila k najprepracovanejším na svete.“
O to cennejšie je, že pred necelým rokom získali kadetky do 17 rokov zlato na majstrovstvách Európy v čiernohorskej Podgorici, čo bol prvý významnejší úspech slovenskej hádzanej v ére samostatnosti. „Keď sa stretne vydarená generácia, spolu s dostatočným počtom dní prípravy a skúseným trénerom, akým Pavol Streicher je, tak v tomto treba hľadať korene úspechu. Je to jedna z prvých lastovičiek, ako by sa to mohlo a malo robiť. Dôraz sa kladie na mentalitu slovenskej hráčky, tomu prispôsobuje tréner taktiku a stratégiu. Spojilo sa viacero dobrých fenoménov a vynikajúci kolektív hráčok, ktorý v každom zápase ťahal za jeden povraz,“ vyjadril sa Kuťka na adresu úspešného reprezentačného tímu Slovenska.