Kužel je nový šéftréner slovenskej kanoistickej reprezentácie

Bratislava 7. decembra (TASR) - Novým šéftrénerom slovenskej kanoistickej reprezentácie sa stal Rastislav Kužel. Na tomto poste vystriedal Filipa Petrlu. Informoval o tom web canoe.sk.



Kužel je bývalý reprezentant a olympionik v rýchlostnej kanoistike. Získal titul majstra Európy i sveta v K4. Pôsobil aj v Nórsku ako hlavný tréner reprezentácie. "Oslovil ma zväz, či by som do toho nešiel. Mám síce inú prácu, ktorá ma napĺňa a mám v nej svoje ciele, ale kanoistika je samozrejme moja alma mater, pri ktorej som vyrastal a aj mňa trápili problémy, ktoré sa objavili a chcel by som pomôcť hnutiu sa vrátiť minimálne na tie pozície, na ktorých bolo. Mojou úlohou je zjednotiť celé hnutie, zjednotiť úsilie jednotlivých trénerov. Ja si veľmi vážim ako niektorí tréneri toľko práce tomu obetujú, chcel by som im byť nápomocný po tej metodickej i ďalších stránkach, s ktorými im viem pomôcť a mám skúsenosti, aby som im a športovcom vytváral také podmienky aké si zaslúžia, aby viedli k tomu čo potrebujeme, teda k úspechom," uviedol Kužel pre web slovenskej kanoistiky.