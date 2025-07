Kuzmenko podpísal ročnú zmluvu s Los Angeles za 4,3 milióna dolárov

Los Angeles 1. júla (TASR) - Ruský hokejový útočník Andrej Kuzmenko podpísal ročný kontrakt s klubom NHL Los Angeles Kings. Vynesie mu 4,3 milióna dolárov.



Kuzmenkovi sa po sezóne 2024/2025 skončila dvojročná zmluva, ktorú podpísal ešte ako hráč Vancouveru. Od 1. júla sa mohol stať neobmedzeným voľným hráčom. Canucks ho v sezóne 2023/2024 vymenili do Calgary. V drese Flames začal ročník 2024/2025, počas ktorého sa sťahoval do Philadelphie a neskôr do Los Angeles.



Vo farbách „kráľov“ nastúpil v základnej časti do 22 zápasov, v ktorých nazbieral 17 kanadských bodov (5+12). V šiestich dueloch 1. kola play off proti Edmontonu (2:4 na zápasy) mal bilanciu 3 góly a 3 asistencie.