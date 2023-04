NHL: Ruský hokejista Kuzmenko si neobliekol dúhový dres

Vancouver 1. apríla (TASR) - Ruský hokejista Andrej Kuzmenko si neobliekol na rozcvičku pred zápasom NHL proti Calgary (4:5 pp) LGBTQ+ dres. Jeho spoluhráči z Vancouveru mali dúhové dresy v rámci pravidelnej pride night, prostredníctvom ktorej vyjadrujú podporu tejto komunite. Útočník sa rozhodol nepodporiť túto myšlienku po rozhovore so svojou rodinou.



"Nechcem do toho ísť, pretože nevieme, aké dôsledky to tam (v Rusku) spôsobí. Rešpektujem jeho rozhodnutie," citovala trénera Ricka Toccheta agentúra AP. Dvadsaťsedemročný Kuzmenko prišiel do zámorskej súťaže na začiatku tejto sezóny po siedmich rokoch v domácej KHL a za Canucks vsietil 37 gólov. V tomto ročníku sa stal piatym hráčom, ktorý odmietol LGBTQ+ dres, pričom niektorí hokejisti odôvodnili svoje rozhodnutie taktiež obavami z reakcie Ruska. O tejto téme by malo v najbližších dňoch diskutovať vedenie ligy i hráčska asociácia (NHLPA).