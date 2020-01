Kuzminová darovala Olympijskému múzeu v Lausanne svoje hodinky

Na snímke športové hodinky, ktore odovzdala do Olympijského múzea v Lausanne šesťnásobná slovenská olympijská medailistka v biatlone Anastasia Kuzminová. Hodinky majú uložené údaje z jej pretekov počas zimných olympijských hier v Pjongčangu v roku 2018. V Lausanne 10. januára 2020. Foto: TASR - SOŠV - Andrej Galica

Lausanne 10. januára (TASR) - Do Olympijského múzea vo švajčiarskom Lausanne pribudol v piatok ďalší významný artefakt - športové hodinky najúspešnejšej slovenskej biatlonistky Anastasie Kuzminovej. Šesťnásobná olympijská medailistka ich odovzdala do zbierky počas úvodného súťažného dňa III. zimných olympijských hier mládeže za účasti prezidenta Slovenského olympijského a športového výboru (SOŠV) Antona Siekela a vedúcej Oddelenia kultúrneho dedičstva Olympijského múzea v Lausanne Yasmin Meichtryovej. Informoval o tom portál olympic.sk.Hodinky majú uložené údaje z Kuzminovej pretekov počas ZOH 2018 v Pjongčangu.povedala v rozhovore pre olympic.sk Kuzminová počas slávnostného darovania hodiniek priamo v sídle Olympijského múzea v Lausanne.dodala.V hodinkách sú zvečnené údaje zo stíhacích pretekov na 10 kilometrov, v ktorých pre Slovensko získala striebornú medailu a z pretekov s hromadným štartom na 12,5 kilometrov, v ktorých si vybojovala v poradí tretí olympijský triumf. Vedúca Oddelenia kultúrneho dedičstva Olympijského múzea v Lausanne Yasmin Meichtryová vo svojom úvodnom prejave vyjadrila v mene múzea vďaku za dar, ktorý im Kuzminová venovala.Bývalá biatlonistka verí, že hodinky si v Lausanne nájdu svoje miesto a že múzeum čoskoro navštívi aj so svojou rodinou.nechala sa počuť Kuzminová, ktorá svoje prvé olympijské zlato získala vo Vancouveri 2010.Pri darovacom akte nechýbal ani prezident SOŠV Anton Siekel.vyjadril sa Anton Siekel. Jej triumf na olympijských hrách v Pjongčangu 2018 mu v pamäti ostane navždy.uviedol Siekel.