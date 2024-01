Kuzminová i Kazár figurujú v 13-člennej nominácii Slovenska na ME

Osrblie 18. januára (TASR) - Anastasia Kuzminová i Matej Kazár figurujú v slovenskej nominácii na blížiace sa majstrovstvá Európy v biatlone v Osrblí. Na domácom šampionáte, ktorý sa uskutoční od 24. do 28. januára, bude štartovať spolu 13 slovenských reprezentantov - sedem žien a šesť mužov.



"Veteráni, ktorí prichádzajú tímu pomôcť. Anastasia Kuzminová a Matej Kazár budú v pozícii akýchsi hrajúcich kapitánov," informovali vo štvrtok slovenskí organizátori ME 2024 v tlačovej správe. Tridsaťdeväťročná Kuzminová bude štartovať v rýchlostných pretekoch (podľa výsledku aj v stíhacích) a pravdepodobne veľkej miešanej štafete 2+2. Trojnásobná olympijská víťazka ohlásila v októbri návrat do súťažného kolotoča. O rok starší Kazár sa predstaví v šprinte.



Mária a Zuzana Remeňové s Júliu Machyniakovou absolvujú celý program európskeho šampionátu. Ema Kapustová nastúpi iba na vytrvalostné preteky. V nich teda bude mať Slovensko štyri pretekárky, ktoré jazdia v tejto sezóne aj Svetový pohár. Iba rýchlostné preteky (prípadne stíhačku) absolvujú aj juniorky Sára Pacerová a Kristína Makovínyová. Do nominácie sa nezmestila dorastenka Tamara Molentová, ktorá zostáva v pozícii náhradníčky a bude s tímom trénovať v dejisku.



Z mužov nastúpia na kompletný program Tomáš Sklenárik a Damián Cesnek a budú jediní zástupcovia Slovenska vo vytrvalostných pretekoch. Na šprint ich doplní Kazár a priestor do kvóty šiestich dostanú aj traja juniori - Matej Badáň, Sebastián Ilavský a Šimon Adamov. Pre Ilavského i Adamova to bude debut medzi mužmi. Náhradníkom bude dorastenec Martin Cienik. V nominácii chýba Jakub Borguľa, ktorý sa na juniorské vrcholy pripravuje v Obertilliachu.



V nedeľňajších miešaných štafetách sa predbežne ráta so Zuzanou Remeňovou a Damiánom Cesnekom na single mix a pre veľký s Máriou Remeňovou, Anastasiou Kuzminovou, Tomášom Sklenárikom a doplní ich ešte výkonnostne lepší pretekár zo šprintu.



"Pre náš tím a najmä jeho pretekárov patriacich do elitnej kategórie, je to jeden z dvoch vrcholov sezóny, na ktorý sme sa pripravovali, tak veríme, že sa nám podarí dosiahnuť pekné výsledky. Máme stanovené vysoké ciele okolo 15-20. miesta u týchto pretekárov, no veríme, že sa nám podarí uspieť aj v miešaných štafetách. Uvidíme ako na tom bude aj Nasťa, na ktorú sa tešíme," uviedol šéf slovenského tímu Peter Kazár. "Musíme si povedať, že na tomto šampionáte veľmi veľa závisí od konkurencie, ktorá býva často nevyspytateľná. Jasná je vždy až priamo po príchode tímov do dejiska. Teda to, ktorí pretekári sem prišli zo Svetového pohára. Každý je v nejakom zdravotnom stave pred MS a plány sa často menia. Aj preto je veľmi náročné odhadnúť, na čo by sme mohli siahať. Reálne sa o tom môžeme rozprávať až deň-dva pred samotnými ME," dodal P. Kazár.



Do Osrblia majú zavítať výpravy z celkovo 34 krajín, viaceré v najsilnejšom zložení. Vzhľadom na otvorené ME budú súťažiť športovci z piatich rôznych kontinentov, nechýbajú ani exotickí pretekári z Austrálie, Brazílie, Mexika, Argentíny či Mongolska.