Kuzminová: Oťukávam sa odznova, akoby som bola prváčik na základnej

Osrblie 27. januára (TASR) - Anastasia Kuzminová sa v druhých pretekoch po takmer päťročnej pauze nevyvarovala podobným chybám ako v piatkovom šprinte, no dokázala sa posunúť až o 20 miest a tak po stíhačke na domácich ME mohla hovoriť aj o spokojnosti. Dopredu ju opäť hnali húfy fanúšikov v Osrblí, kde sa odznova priúča pretekovému tému: "Všetko je pre mňa nové, oťukávam sa odznova, akoby som bola prváčik na základnej," povedala.



Do stíhačky odštartovala z 59. miesta po šprinte s mankom 2:24 minúty na čelo. Úvodné ležky zvládla s jedinou chybou, no na prvej stojke minula dva terče rovnako ako v šprinte a na druhej pridala ešte jeden trestný okruh. V cieli to stačilo na 39. pozíciu a stratu takmer štyri minúty na víťaznú Nórku Maren Kirkeeideovú. "Na prvej stojke som nedokázala odstrániť včerajšie chyby, zopakovala som ich a veľmi ma to mrzí. Ešte nie je dobrá tá reakcia a je tam aj únava zo včerajška. Dva, tri dni po sebe som ešte takto nepretekala. Viem, že mi chýbajú preteky. Dnes som opakovala včerajšie chyby, čo sa nemalo stať. Teoretické skúsenosti som nedokázala aplikovať do praxe, čo je o návykoch. Tie potrebujem zbierať v pretekoch," uviedla.



V sobotu poobede sa v Osrblí zhoršilo počasie a okrem poklesu teploty začalo aj hustejšie snežiť. Viacerým pretekárkam takáto zmena "nevoňala", no trojnásobná olympijská medailistka pri otázke na počasie odpovedala so širokým úsmevom: "Je skvelé, veď sneží, sú Vianoce."



Dobrú náladu mala počas celých pretekov, ako sama povedala, vďačila za ňu divákom, ktorí merali cestu do Osrblia: "Hlavne veľmi ďakujem ľuďom a fanúšikom, ktorí ma prišli podporiť. Som nesmierne vďačná, pretože odo mňa neočakávali nič extra a tešili sa len z toho, že ma vidia. To mi pridáva veľmi veľa energie, že neriešia, či budem prvá alebo posledná, koľko terčov netrafím a úprimne sa so mnou tešia z každého jedného kroku."



Svoj prvý súťažný pokus po takmer piatich rokoch by si rada predĺžila aj v nedeľu, keď sú na programe záverečné mixy štafiet a jednotlivcov. Nominácia je však na tréneroch. "Ale štafetu by som si vyskúšala. Ten zámer môjho návratu bol pomôcť práve v štafetách. Ako to som ňou je a či som do nich vhodná," uviedla.



Kuzminová priznala, že po výkone v šprinte u nej chvíľu panovalo sklamanie, ale rýchlo ho hodila za hlavu. "Je to taký experiment, skúška, že čo všetko sa dá natrénovať za tri štyri mesiace. Pokiaľ by som bola teraz výnimočne dobrá, tak čo by dievčatá povedali: ´Načo budeme trénovať celý rok, keď nám stačí pár mesiacov a budeme ako Nasťa?´ Takže nebudem naivní. Pripraviť sa na tieto dni na medailové pozície by bol zázrak, nie realita. Dnešný deň bol lepší než včerajší a čo bude zajtra uvidíme," dodala.