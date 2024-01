Kuzminová sa vrátila 59. miestom, vyhrala Lienová

ME - šprint žien na 7,5 km:



1. Ida Lienová 19:11,5 min (0), 2. Maren Kirkeeideová (obe Nór.) +14,0 s (0), 3. Chrystyna Dmytrenková (Ukr.) +35,3 (0), 4. Anna-Karin Heijdenbergová (Švéd.) +40,8 (0), 5. Jenny Enoddová +40,9 (0), 6. Emilie Kalkenbergová (obe Nór.) +43,8 (1), 7. Alina Stremousová (Mol.) +50,2 (1), 8. Lea Meierová (Švaj.) +50,6 (1), 9. Oceane Michelonová (Fr.) +50,8 (1), 10. Linda Zingerleová (Tal.) +51,4 (0), ..., 50. Mária REMEŇOVÁ +2:09,4 (1), 59. Anastasia KUZMINOVÁ +2:23,8 (3), 69. Júlia MACHYNIAKOVÁ +2:43,9 (2), 71. Sára PACEROVÁ +2:47,7 (3), 83. Zuzana REMEŇOVÁ +3:24,4 (3), 98. Kristína MAKOVÍNYOVÁ (všetky SR) +4:35,2 (5)



Osrblie 26. januára (TASR) - Anastasia Kuzminová sa vrátila do biatlonového kolotoča 59. miestom v šprinte na 7,5 km na domácich majstrovstvách Európy v Osrblí. Pre trojnásobnú olympijskú šampiónku to boli prvé súťažné preteky po takmer piatich rokoch a tesne sa zmestila do najlepšej 60-tky, ktorá sa predstaví v sobotňajšej stíhačke. Zo zlata sa tešila Nórka Ida Lienová časom 19:11,5 minúty.Kuzminová oznámila reštart kariéry vlani 10. októbra a v uplynulých mesiacoch sa intenzívne pripravovala na návrat. Do Osrblia ju prišlo povzbudiť množstvo fanúšikov, ktorí ju počas celých pretekov mohutne povzbudzovali. Tridsaťdeväťročná pretekárka vyštartovala s číslom 75 a po úvodnom kole mala niečo vyše desaťsekundovú stratu na najlepšie. Na ležke jej ušiel druhý terč, na stojke začala páliť veľmi rýchlo, prvé tri zložila, no posledné dva nie. S troma trestnými kolami v nohách už v závere nedokázala zrýchliť. V cieli dlho nevedela, či sa predstaví aj v stíhačke, ale nakoniec sa jej to podarilo so stratou 2:23,8 minúty na Lienovú.povedala po pretekoch.Spolu s ňou bude v sobotu štartovať aj Mária Remeňová, ktorá skončila zo šestice slovenských pretekárok najvyššie na 50. mieste s jednou chybou na strelnici a mankom 2:09,4 minúty. Z víťazstva sa tešila Ida Lienová, ktorá už má skúsenosti zo Svetového pohára i štafetové zlato z MS a na ME dosiahla tretí cenný kov. V šprinte bola druhá aj pred štyrmi rokmi. V Osrblí predviedla čistú streľbu i najlepší bežecký čas a vyhrala o 14 sekúnd pred svojou krajankou Maren Kirkeeideovou, víťazkou vytrvalostných pretekov. Tretia skončila Ukrajinka Chrystyna Dmytrenková, taktiež s istou streľbou a mankom 35,3 sekundy.povedal Mária Remeňová.Z ďalších domácich pretekárok skončila Júlia Machyniaková na 69. mieste so stratou 2:43,9 minúty a dvoma trestnými okruhmi, o dve priečky nižšie bola Sára Pacerová (3, +2:47,7 min). Zuzana Remeňová skončila na 83. pozícii (3, +3:24,4 min) a Kristína Makovínyová bola 98. (5, +4:35,2 min).