Sagan deviatykrát v ankete Športovec roka, prvýkrát Polášek a Škriniar

Bratislava 12. decembra (TASR) - Trojnásobní víťazi Anastasia Kuzminová aj Peter Sagan majú opäť šancu na triumf v ankete KŠR SSN Športovec roka. V elitnej desiatke sú aj nováčikovia Filip Polášek a Milan Škriniar. Víťaza vyhlásia na slávnostnom galavečere Športovec roka 2019 vo štvrtok 19. decembra.



Cyklista Sagan sa dostal do najlepšej desiatky už deviatykrát za sebou, triumfoval v rokoch 2013, 2015 a 2017. V rokoch zimných olympijských hier 2010, 2014 a 2018 sa radovala bývalá biatlonistka Kuzminová, ktorá je v top 10 ankety po siedmy raz. Sagan alebo Kuzminová by sa prípadným štvrtým prvenstvom vyrovnali vodnému slalomárovi Michalovi Martikánovi na druhej priečke historického poradia, rekordérka je niekdajšia plavkyňa Martina Moravcová so šiestimi víťazstvami.



Šiestykrát vybrali medzi laureátov hokejistu Zdena Cháru, pri štvrtej účasti bude na premiérové víťazstvo pomýšľať reprezentantka v alpskom lyžovaní Petra Vlhová. Tretíkrát sa do top 10 prebojoval vodný slalomár Matej Beňuš, po druhý raz sa to podarilo strelkyni Danke Bartekovej, biatlonistke Paulíne Fialkovej i atlétovi Jánovi Volkovi. Premiéru zažívajú tenista Polášek s futbalistom Škriniarom.



Hlasujúci zvolili do najlepšej trojice v kategórii kolektívov hliadku singlkanoistov v zložení Martikán, Alexander Slafkovský a Beňuš, hokejbalistov Slovenska a štvorkajak na 500 metrov s členmi Samuelom Balážom, Erikom Vlčekom, Csabom Zalkom a Adamom Botekom. V 27. ročníku samostatnej slovenskej ankety hlasovalo 91 členov KŠR SSN, čo je druhý najnižší počet v histórii po roku 2005, keď sa zapojilo 76 športových novinárov. Aspoň jeden hlas dostalo 38 jednotlivcov a dvanásť kolektívov.



Organizátorom galavečera, ktorý 19. decembra v priamom prenose od 20.30 h odvysiela RTVS, sa stal Slovenský olympijský a športový výbor (SOŠV). "Od roku 2016, keď som nastúpil do funkcie prezidenta, som vnímal anketu a galavečer za veľkú výzvu. Dnes sa výzva stala skutočnosťou, je aj česť, že ako SOŠV sme organizátor tohto krásneho podujatia. Stali sme sa strešnou organizáciou slovenského športu a zhodli sme sa, že tento galavečer je veľká oslava športu a príležitosť stretnúť sa s bývalými športovcami v krásnych priestoroch SND. V predvianočnej atmosfére zhodnotíme, čo sa podarilo v prostredí slovenského športu. Teším sa na galavečer a na všetkých športovcov, ktorých budem mať príležitosť stretnúť," povedal prezident SOŠV Anton Siekel na štvrtkovej tlačovej konferencii, na ktorej zverejnili mená laureátov.



Abecedný zoznam laureátov v kategórii jednotlivcov: Danka Barteková (športová streľba), Matej Beňuš (vodný slalom), Paulína Fialková (biatlon), Zdeno Chára (hokej), Anastasia Kuzminová (biatlon), Filip Polášek (tenis), Peter Sagan (cyklistika), Milan Škriniar (futbal), Petra Vlhová (alpské lyžovanie), Ján Volko (atletika)



poradie na ďalších miestach: 11. Henrieta Farkašová (paralyžovanie), 12. Peter Gelle (rýchlostná kanoistika), 13. Jozef Metelka (paracyklistika), 14. Tomáš Tatar (hokej), 15. Veronika Vadovičová (parastreľba), 16. Martin Vaculík (motorizmus), 17. Alexander Slafkovský (vodný slalom), 18. Andrej Csemez (box), 19. Viktória Kužmová (tenis), 20. Hubert-Andrzej Olejnik (športová streľba)



Laureáti v kategórii kolektívov: hliadka singlkanoistov 3x C1 (Michal Martikán, Alexander Slafkovský, Matej Beňuš), hokejbalisti Slovenska, štvorkajak na 500 m (Samuel Baláž, Erik Vlček, Csaba Zalka, Adam Botek)



poradie na ďalších miestach: 4. futbalisti ŠK Slovan Bratislava, 5. volejbalistky Slovenska, 6. biatlonová štafeta žien na 4x6 km