Kuzminová si predĺžila kariéru, podpísala ročnú zmluvu s Duklou

Banská Bystrica 11. apríla (TASR) - Slovenská biatlonistka Anastasia Kuzminová bude pokračovať v kariére, ktorú si predĺži minimálne o nasledujúcu sezónu. Vo štvrtok podpísala zmluvu ospolupráci s VŠC DUKLA Banská Bystrica. Športové stredisko rezortu ministerstva obrany SR o tom informovalo na svojom webe.



Tridsaťdeväťročná Kuzminová sa rozhodla vrátiť na bežky v januári na domácich ME v Osrblí po takmer piatich rokoch. Najúspešnejšia slovenská biatlonistka ukončila kariéru v roku 2019 a odvtedy sa venovala prevažne práci s mládežou. V októbri však ohlásila návrat do súťažného kolotoča a okrem ME sa neskôr predstavila aj na MS a vo Svetovom pohári.



"Keď som sa rozhodla vrátiť do súťažného biatlonu, nedopadlo všetko podľa mojich predstáv, ale pochopila som, že keď chcem ísť ešte vyššie abyť konkurencieschopná, chce to dlhodobo pracovať profesionálne avenovať tomu viac času. Pod strechou DUKLY mám možnosť využívať profesionálne podmienky na tréning asúčasne byť dlhodobo pod dohľadom odborníkov," povedala po podpise zmluvy s riaditeľom VŠC Matejom Tóthom.



Výsledky z uplynulej sezóny chce v tej nasledujúcej vylepšiť a zároveň chce pomôcť mladému slovenskému tímu v boji o body do SP. Prípravu na nový ročník odštartovala už vo štvrtok: "Už dnes odchádzam na trojtýždňové tréningové sústredenie do Nórska. Plány aočakávania do novej sezóny sú určite vyššie ako boli pred ME vOsrblí aMS vNovom Meste na Morave. Celá príprava bude smerovať ktomu, aby som pomohla slovenskej štafete abola ešte viac platná ako na ME aMS. Chcem byť ťahúňom aktomu, aby som to dokázala, sa musím sústrediť okrem pomoci kolektívu na vlastnú výkonnosť. Plán prípravy aštartov vsúťažiach mám už po konzultáciách smojím trénerom, manželom Danielom už jasný. No súčasne sme samozrejme ochotní apripravení prispôsobiť prípravu spolu sreprezentačným družstvom. Čo sa týka súťaženia, dostala som pozvánku na exhibičné preteky už toto leto vNórsku."



Kuzminová nevylúčila ani účasť na ďalšej zimnej olympiáde. Počas kariéry nazbierala pod piatimi kruhmi tri zlaté a tri strieborné medaily. Na konte má aj kompletnú medailovú zbierku z MS. Kuzminová priznala, že jej veľkým motivátorom je syn Jelisej, ktorý sa venuje bežeckému lyžovaniu. "Môj syn je najväčší fanúšik môjho návratu, práve on je ten, ktorý ma tlačí dopredu. Počas spoločných tréningov sa často povzbudzujeme. Pre Jeliseja je momentálny cieľ účasť na zimnom EYOFe aprípadná spoločná účasť na ZOH by bola naším spoločným cieľom a snom," dodala.



Radosť z pokračovania jej kariéry má aj šéf Dukly Tóth: "Nasťa je najúspešnejšia olympionička histórie Slovenska apreto je to pre nás česť, že sa opäť vrátila do profesionálneho športu. Sme radi, že my ako VŠC DUKLA jej môžeme profesionálne podmienky zabezpečiť. Aj napriek tomu, že sa po návrate do biatlonu pripravovala v amatérskych podmienkach, ukázalo sa, že je konkurencieschopná aže je schopná zaradiť sa minimálne do širšej svetovej špičky. Čakáme, že bude pevnou súčasťou slovenskej reprezentácie, bude pravidelne bodovať vo Svetovom pohári a s jej pomocou sa Slovensko posunie vyššie v pohári národov."