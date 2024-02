Kuzminová šiesta v šprinte na podujatí Pohára IBU v Obertilliachu

Obertilliach 29. februára (TASR) - Slovenská biatlonistka Anastasia Kuzminová skončila šiesta v šprinte na 7,5 km na podujatí Pohára IBU v rakúskom Obertilliachu. Na ležke i v stojke spravila po jednej chybe a do cieľa prišla s mankom 1:15,8 minúty na víťaznú Nórku Ragnhildu Femsteinevikovú, ktorá trafila všetky terče.



Druhá skončila Oceane Michelonová z Francúzka so stratou 14,4 sekundy a tretia bola Rakúšanka Kristina Oberthalerová, ktorá prišla do cieľa 40,4 sekundy za víťazkou. Druhá slovenská pretekárka Júlia Machyniaková skončila s dvoma chybami a stratou 2:51,9 minúty na 34. pozícii.



Mužské preteky vyhral Mats Överby s náskokom 39,9 s pred krajanom Sindrem Jordem a aj na ďalších troch miestach skončili nórski pretekári. Zo Slovákov skončil najvyššie Benjamín Belicaj na 51. mieste so stratou 4:24,1 minúty, Sebastián Belicaj bol 75. a Jakub Kováčik obsadil 77. miesto.