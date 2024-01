Kuzminovej nastavilo Osrblie zrkadlo: Treba veľa vecí vylepšiť

Osrblie 28. januára (TASR) - Prvé súťažné podujatie po takmer piatich rokoch Anastasii Kuzminovej ukázalo, že ešte má na čom pracovať v úsilí dostať sa do formy, s ktorou by mohla byť konkurencieschopná na najvyššej úrovni. Zároveň však aj to, že sa zo dňa na deň zlepšovala a v nedeľňajšej miešanej štafete bola najlepšia zo slovenského tímu a patrila medzi najlepšie i celkovo.



Kuzminovej návrat pritiahol do Osrblia tisícky fanúšikov, ktorí boli zvedaví na jej výkony. Zvedavá však bola aj trojnásobná olympijská šampiónka, keďže od ohlásenia svojho návratu do biatlonového kolotoča v októbri to boli jej prvé súťaže. Po úvodnom šprinte, v ktorom obsadila 59. miesto, hovorila, že jej chýba práve súťažné porovnanie s konkurenciou. Následne sa v stíhačke posunula na 39. priečku a v nedeľu dostala po svojom treťom úseku štafetu z 11. až na 6. pozíciu.



"Tento šampionát mi ukázal, že teraz to ešte nie je Nasťa, ktorá je pripravená byť na vynikajúcej úrovni vo Svetovom pohári. Myslím, že aby som spravila nejaké body v SP alebo na šampionáte, potrebujem ešte veľmi veľa vecí vylepšiť a dotiahnuť. No za dnešok som spokojná, pretože zlepšenie tam vidieť," povedala po nedeľňajšom štarte.



Pred štafetou si pritom nebola istá, či tri dni na úvod zvládne. Ľahké pochybnosti boli aj ráno, no rýchlo ju to prešlo: "Mala som pocit, že mi môžu dochádzať sily, ale ten adrenalín v pretekoch a fanúšikovia, to bolo niečo neskutočné. Zabudnete na všetko a robíte len to, čo máte natrénované." Skúsená pretekárka si pred štartom našla čas na svojich mladších kolegov: "Predsa len, bolo to o našej spoločnej tímovej práci. Pred štartom som sa so všetkými zhovárala a naša nálada bola dobrá na to, aby sme ukázali niečo kvalitnejšie."



Kuzminová po šprinte hovorila o ďalšom programe sezóny opatrne, no po štafete už rozmýšľala, aké preteky by mohla absolvovať na blížiacich sa majstrovstvách sveta v Novom Meste na Morave: "O štafete sme sa už rozprávali nahlas. Rozmýšľam, či má význam ísť aj šprint. Odbehnúť tri preteky za sebou, obrovská pauza a dúfať, že v štafete budem dobrá podpora, je asi naivné." O presnom programe a jej nasadení sa budú rozprávať s trénermi v slovenskom tíme. "Uvidíme, čo ten šprint, z ktorého možno zabojovať o stíhačku, no tu som ju išla z 59. miesta... Verím, že pokiaľ si dokážem poradiť so streľbou, tak možno ani tá stíhačka nie je márna myšlienka. Nové Mesto totiž veľmi dobre poznám," poznamenala.