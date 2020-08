Kužmová je už v New Yorku, mala negatívny test na koronavírus

New York 16. augusta (TASR) - Slovenská tenistka Viktória Kužmová pricestovala do New Yorku. Vo Flushing Meadows na ňu čakajú dva veľké turnaje. Najskôr sa predstaví v kvalifikácii podujatia kategórie WTA Premier 5 a pokúsi sa zabojovať o účasť v hlavnom "pavúku", potom príde na rad grandslamový turnaj US Open, kde má istotu účasti v hlavnej súťaži.



"Cesta bola bez problémov, ubehla veľmi rýchlo. Nemali sme žiadne problémy na letisku ani na colnici. Po prílete nás priamo na letisku čakalo auto, ktoré nás odviezlo do hotela. Hneď po príchode sme boli otestovaní, až potom sme sa ubytovali v izbe. Museli sme v nej zostať, pokiaľ sme nedostali výsledky. Tie sú, našťastie, negatívne," uviedla slovenská singlová jednotka na oficiálnej stránke Slovenského tenisového zväzu (STZ).



Dvadsaťdvaročná Kužmová figuruje na 83. priečke svetového rebríčka WTA: "Profi zápas som síce dlhú dobu nehrala, ale aj tak mám za sebou veľa zápasov, ktoré som odohrala na domácich prípravných turnajoch. Verím, že sa mi bude dariť."