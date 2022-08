Kužmová postúpila do 2. kola dvojhry US Open, čaká ju Rogersová

ženy - dvojhra - 1. kolo:



Viktória KUŽMOVÁ (SR) - Sara Sorribesová Tormová (Šp.) 6:3, 6:4





New York 30. augusta (TASR) - Slovenská tenistka Viktória Kužmová sa rovnako ako jej krajanka Anna Karolína Schmiedlová prebojovala do 2. kola dvojhry na grandslamovom turnaji US Open. V úvodnom kole zvíťazila v pozícii kvalifikantky nad Španielkou Sarou Sorribesovou Tormovou 6:3, 6:4. Jej ďalšou súperkou bude domáca Američanka Shelby Rogersová, ktorú vlani zdolala na finálovom turnaji Pohára Billie-Jean Kingovej v Prahe.Kužmová v New Yorku potvrdzuje výbornú formu, vrátane kvalifikácie vyhrala už štyri zápasy. Proti Sorribesovej Tormovej zverenka trénera Tomáša Hrunčáka skvele returnovala. V prvom sete trikrát prelomila servis rebríčkovo oveľa vyššie postavenej súperky. V druhom dejstve to bol boj o každú loptičku, do siedmeho gemu si obe aktérky držali servis. Po brejku v ôsmom geme išla Kužmová podávať na víťazstvo a hoci Španielke sa podaril rebrejk na 4:5, koncovka patrila Slovenke.