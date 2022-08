Kužmová postúpila do hlavnej súťaže na grandslamovom turnaji US Open

kvalifikácia - ženy - finále:



Viktória KUŽMOVÁ (SR) - Viktorija Tomovová (Bul.-8) 6:4, 6:4

New York 26. augusta (TASR) - Slovenská tenistka Viktória Kužmová sa prebojovala do hlavnej súťaže na grandslamovom turnaji US Open. Vo finále kvalifikácie vyradila ôsmu nasadenú Bulharku Viktoriju Tomovovú 6:4, 6:4. V druhom sete otočila zverenka trénera Tomáša Hrunčáka z 1:4.povedal Hrunčák pre oficiálnu webovú stránku Slovenského tenisového zväzu.Slovensko tak bude mať v ženskom singli v New Yorku dvojnásobné zastúpenie. Anna Karolína Schmiedlová sa dostala priamo do hlavného pavúka. V 1. kole sa stretne s Argentínčankou Nadiou Podoroskou, s ktorou v roku 2020 prehrala v dvoch setoch na Roland Garros v Paríži.