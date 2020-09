Kužmová na US Open prehrala v 1. kole dvojhry s McNallyovou

ženy - dvojhra - 1. kolo:



Caty McNallyová (USA) - Viktória KUŽMOVÁ (SR) 6:4, 6:1



New York 2. septembra (TASR) - Slovenská tenistka Viktória Kužmová ani na štvrtý pokus neprešla cez 1. kolo dvojhry na grandslamovom turnaji US Open. Domácej Američanke Katy McNallyovej podľahla 4:6, 1:6. Jediným slovenským želiezkom v singli tak zostal Norbert Gombos, ktorý na úvod zdolal Moldavca Radua Albota 6:4, 6:1, 6:4.Kužmová hneď v úvode zápasu proti 18-ročnej McNallyovej stratila vlastné podanie. Za stavu 3:4 síce zobrala Američanke servis, v ďalšom geme však vyprodukovala veľa nevynútených chýb, čo McNallyová využila. Slovenskú jednotku brejkla, následne spečatila zisk prvého setu a v druhom dejstve už na dvorci dominovala. Kužmová sa v New Yorku ešte predstaví vo štvorhre po boku Bielorusky Aleksandry Sasnovičovej, s ktorou vlani postúpila až do semifinále.