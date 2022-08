Kužmová prehrala v 2. kole dvojhry na US Open s Rogersovou

Ženy - dvojhra - 2. kolo:



Shelby Rogersová (USA-31) - Viktória KUŽMOVÁ (SR) 7:5, 6:1

New York 31. augusta (TASR) - Slovenská tenistka Viktória Kužmová neuspela v 2. kole dvojhry na grandslamovom turnaji US Open. V pozícii kvalifikantky prehrala s domácou Američankou Shelby Rogersovou 5:7, 1:6. Nasadená tridsaťjednotka odplatila Slovenke prehru z vlaňajšieho finálového turnaja Pohára Billie-Jean Kingovej v Prahe.Kužmovej vyšiel úvod zápasu s Rogersovou, keď vo štvrtom geme prelomila podanie súperky a po potvrdení brejku si vybudovala náskok 4:1. Američanka však v ďalších minútach získala štyri hry za sebou a za stavu 5:4 išla podávať na víťazstvo v prvom sete. Kužmová síce čistou hrou vyrovnala na 5:5, no ďalšie dva gemy sa stali korisťou Rogersovej, ktorá zakončila set esom.V druhom dejstve Američanka po dvoch brejkoch odskočila Kužmovej na 5:1 a v siedmom geme premenila pri podaní súperky hneď prvý mečbal. Napriek stredajšej prehre Kužmová na tohtoročnom US Open potvrdila stúpajúcu formu. Vrátane kvalifikácie vyhrala vo dvojhre štyri zápasy. Jej singlovým grandslamovým maximom zostáva 3. kolo z Roland Garros z roku 2019.