Kužmová so Sasnovičovou neuspeli v 1. kole štvorhry na US Open

ženy - štvorhra - 1. kolo:



Jessica Pegulová, Shelby Rogersová (USA) - Viktória KUŽMOVÁ, Aleksandra Sasnovičová (SR/Biel.) 6:1, 6:4

New York 4. septembra (TASR) - Slovenská tenistka Viktória Kužmová s Bieloruskou Aleksandrou Sasnovičovou neuspeli v 1. kole štvorhry na grandslamovom turnaji US Open. Domácemu americkému páru Jessica Pegulová, Shelby Rogersová podľahli 1:6, 4:6. Vo Flushing Meadows tak nenadviazali na úspešné vystúpenie z vlaňajška, keď postúpili až do semifinále.