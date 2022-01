Kužmová so Zvonariovovou v Melbourne neuspeli v osemfinále štvorhry

ženy - štvorhra - osemfinále:



Šuko Aojamová, Ena Šibabarová (Jap.-2) - Viktória KUŽMOVÁ, Vera Zvonariovová (SR/Rus.-16) 1:6, 7:5, 6:3

Melbourne 24. januára (TASR) - Slovenská tenistka Viktória Kužmová s Ruskou Verou Zvonariovovou neuspeli v osemfinále štvorhry na grandslamovom Australlian Open v Melbourne. Napriek sľubnému úvodu prehrali ako turnajové šestnástky s druhým nasadeným japonským párom Šuko Aojamová, Ena Šibaharová 6:1, 5:7, 3:6. Kužmová na úvodnom podujatí veľkej štvorky vyrovnala svoje deblové maximum z rokov 2021 a 2020, vo dvojhre prehrala v 1. kole s Číňankou Si-jü Wang 5:7, 3:6.Kužmová so Zvonariovovou v prvom sete osemfinálového duelu dominovali, keď dvakrát prelomili podanie Japoniek. V druhom dejstve boli za stavu 5:4 jediný gem od postupu medzi elitnú osmičku, koncovka však patrila Aojamovej so Šibaharovou. V rozhodujúcom sete otočil slovensko-ruský tandem z 0:2 na 3:2, no Japonky následne získali štyri hry za sebou. Kužmová tak nenadviazala na Filipa Poláška, ktorý v nedeľu spoločne s Austrálčanom Johnom Peersom postúpil do štvrťfinále mužského debla. Jej grandslamovým maximom vo štvorhre zostáva semifinále US Open z roku 2019 po boku Bielorusky Aleksandry Sasnovičovej.