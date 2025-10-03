< sekcia Šport
Kužmová vypadla vo štvrťfinále po prehre s Ukrajinkou Snigurovou
Kužmová v závere prvého setu dvakrát stratila svoj servis.
Autor TASR
Bratislava 3. októbra (TASR) - Slovenská tenistka Katarína Kužmová vypadla vo štvrťfinále dvojhry na turnaji J&T Banka Slovak Open 2025 v Bratislave. S druhou nasadenou Dariou Snigurovou z Ukrajiny prehrala v dvoch setoch 3:6 a 6:7 (5).
Kužmová v závere prvého setu dvakrát stratila svoj servis. V druhom dejstve viedla nad favorizovanou súperkou 2:0, ale Snigurová otočila skóre na 4:2 zo svojho pohľadu. Domáca hráčka si však vynútila tajbrejk, v ňom mala náskok 3:1 i 5:4, no prehrala záverečné tri loptičky a tak aj celý zápas.
Kužmová v závere prvého setu dvakrát stratila svoj servis. V druhom dejstve viedla nad favorizovanou súperkou 2:0, ale Snigurová otočila skóre na 4:2 zo svojho pohľadu. Domáca hráčka si však vynútila tajbrejk, v ňom mala náskok 3:1 i 5:4, no prehrala záverečné tri loptičky a tak aj celý zápas.