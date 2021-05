Kuznecov a Samsonov meškali na míting, tréner ich vynechal zo zostavy

Washington 4. mája (TASR) - Dvojica ruských hokejistov v drese Washingtonu Jevgenij Kuznecov a Iľja Samsonov z disciplinárnych dôvodov nehrala v nočnom zápase NHL na ľade New Yorku Rangers. Obaja hráči meškali na tímový míting a tréner Peter Laviolette ich za trest vynechal zo zostavy.



"Pravidlá sa musia dodržiavať. Musia existovať určité hranice, za ktoré sa nedá ísť. Ak niekto pravidlá poruší, musí byť pripravený niesť za to zodpovednosť," povedal Laviolette pre zámorské médiá.



Naopak do zostavy Capitals sa po štvorzápasovej pauze zavinenej zranením v dolnej časti tela vrátil ďalší ruský legionár Alexander Ovečkin, no príliš dlho si nezahral. Kapitán Washingtonu absolvoval iba jedno a po 39 sekundách radšej odstúpil zo zápasu, keďže sa necítil dobre. "Caps", za ktorých nastúpil aj slovenský obranca Zdeno Chára, zdolali Rangers 6:3.



Center Kuznecov a brankár Samsonov sa disciplinárne previnili už v úvode ročníka, keď spolu s krajanmi Ovečkinom a Dmitrijom Orlovom porušili karanténne opatrenia v súvislosti koronavírusom a stretávali sa spolu na hotelovej izbe. Kvarteto ruských hráčov dostalo dištanc, klub musel za porušenie zdravotných protokolov zaplatiť pokutu 100.000 amerických dolárov.