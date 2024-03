Kuznecov zrejme končí vo Washingtone, zaradili ho na waiver listinu

Washington 3. marca (TASR) - Ruský hokejista Jevgenij Kuznecov sa vrátil z asistenčného programu NHL a NHLPA a môže opäť trénovať so svojím tímom Washington Capitals. Jeho pôsobenie v hlavnom meste USA sa však pravdepodobne končí, klub ho zaradil na listinu nechránených hráčov. Ak si ho z nej v lehote 24 hodín nikto nevyberie, Capitals sa budú usilovať 31-ročného útočníka vymeniť.



Kuznecov patrí medzi dlhoročné stálice Washingtonu, podieľal sa aj na zisku Stanleyho pohára v roku 2018. V uplynulých dvoch sezónach však jeho produktivita klesala, v tomto ročníku získal iba 17 bodov (6+11) v 43 zápasoch. V predchádzajúcich týždňoch absolvoval asistenčný program NHL a NHLPA, ktorý slúži hráčom na pomoc pri liečbe závislostí a pri problémoch s duševným zdravím. Cez víkend dostal od administrátorov programu zelenú na návrat do tréningového procesu, Capitals s ním však ďalej nepočítajú. Generálny manažér Brian MacLellan vysvetlil, že zaradením na waiver listinu chce klub umožniť hráčovi zmeniť prostredie. "Je to o tom, aby 'Kuzy' zažil čerstvý štart. Žiadal o zmenu prostredia a myslím si, že toto by ju mohlo pomôcť zrealizovať," uviedol MacLellan podľa agentúry AP.



Súčasný kontrakt s priemerným ročným platom 7,8 milióna dolárov vyprší Kuznecovovi až po sezóne 2024/25. MacLellan tvrdí, že ak si skúseného centra žiaden klub z waiver listiny nevyberie, Capitals ho pošlú do rezervného tímu v Hershey (AHL). Nie je jasné, či sa Kuznecov bude na farme hlásiť. Podľa AP však už neodohrá za Washington žiadny ďalší zápas.



Kuznecov zatiaľ celú svoju profiligovú kariéru strávil vo Washingtone, za ktorý odohral 723 zápasov v základnej časti s bilanciou 171 gólov a 397 asistencií. V play off pridal 87 štartov so ziskom 29 gólov a 38 asistencií. V roku 2019 obdržal od vedenia NHL trojzápasový trest za "nevhodné správanie sa". Len necelý mesiac predtým dostal na medzinárodnej scéne štvorročný dištanc za pozitívny test na kokaín.