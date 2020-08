Kuznecovová pre obavy z pandémie odmietla účasť na US Open

New York 10. augusta (TASR) - Ruská tenistka Svetlana Kuznecovová sa nepredstaví na tohtoročnom grandslamovom US Open. Víťazka vo Flushing Meadows z roku 2004 sa obáva koronavírusu a pridala sa k ďalším hráčkam, ktoré odriekli účasť.



"Bolo to zložité rozhodnutie, ale situácia vo svete ma donútila odmietnuť účasť v New Yorku," uviedla 35-ročná Kuznecovová podľa agentúry AFP.



Už skôr odmietla cestovať na US Open svetová jednotka Ashleigh Bartyová z Austrálie, v pondelok oznámila neúčasť aj Češka Barbora Strýcová, Číňanka Wang Si-i, Američanka Ann Liová či ďalšia Austrálčanka Priscilla Honová.