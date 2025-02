Kvalifikácia na ZOH: Slovenky začali turnaj prehrou s Maďarskom 1:3

Finálový turnaj kvalifikácie ZOH 2026 /Bremerhaven, Nem./:



I-skupina:



Maďarsko - SLOVENSKO 3:1 (0:0, 1:1, 2:0)



Góly: 34. Huszaková (Mayerová), 44. Jokaiová-Szilágyiová (Kreiszová, Mayerová), 60. Gasparicsová - 32. Hlinková (Tóthová, Halušková). Rozhodcovia: Manthová, McKennová - Zachová (všetky Kanada) Cheyrouxová (Fr.), vylúčení: 1:3 na 2 min., presilovky: 1:0, oslabenia: 0:0, 494 divákov.



zostava SR: Rišianová – Leskovjanská, Košecká, Šuliková, Janeková, Bednárik, Drábeková, Plankenauerová, Mateičková – Halušková, Hlinková, Tóthová – Lopušanová, Kúbeková, Nemčeková – Fenčovičová, Beňáková, Paulínyová – Gálisová, Ištocyová, Glosiková

Bremerhaven 6. februára (TASR) - Slovenské hokejistky vstúpili do finálového turnaja kvalifikácie na ZOH 2026 prehrou proti favorizovanému Maďarsku 1:3. Slovenky v stretnutí I-skupiny viedli v nemeckom Bremerhavene 1:0, súperky však nepriaznivý vývoj otočili. Družstvo trénera Miroslava Mosnára čaká v sobotu od 14.30 h druhý duel proti domácemu výberu, v nedeľu uzavrie v rovnakom čase boje o olympijský turnaj súbojom s Rakúskom.Slovenský ženský hokej sa predstavil na olympijskom turnaji doteraz iba raz. Pred pätnástimi rokmi vo Vancouveri obsadili Slovenky konečné ôsme miesto. Do bojov o účasť na turnaji v Miláne vstúpil suverénne, na decembrovom turnaji v Piešťanoch jasne zdolal outsiderov Kazachstan, Island a Slovinsko.Na ZOH 2026 postúpi len víťaz turnaja. Na základe aktuálneho rebríčka Medzinárodnej hokejovej federácie (IIHF) by sa mali predstaviť na podujatí aj hokejistky Ruska. V prípade neúčasti Rusiek postúpi na olympijský turnaj ešte aj najlepší tím z druhých miest naprieč kvalifikačnými skupinami.Slovenky predviedli v úvodnom dejstve výborný, organizovaný výkon proti papierovo lepším Maďarkám. Súperky sa nedostávali do vyložených príležitostí, najväčšiu mali v šiestej minúte v presilovej hre, ale brankárke Rišianovej pomohla dobrým blokom Šulíková. Slovenky v prvej časti hry viedli na strelecké pokusy do priestoru bránky 8:7.Maďarky boli v druhej tretine aktívnejšie a stupňovali svoj tlak. Vypracovali si hneď tri veľmi dobré príležitosti, ale vo všetkých prípadoch sa blysla Rišianová. Bolo to však slovenské družstvo, ktoré sa ujalo vedenia v polovici stretnutia. Pred bránkou sa v skrumáži presadila kapitánka Hlinková. Reakcia maďarských hráčok prišla už o necelé dve minúty po úspešnej koncovke Huszakovej.Dôležitou úlohou bolo zachytiť nástup do tretej časti, to Mosnárovmu družstvu však nevyšlo. Slovenky inkasovali nešťastný gól z hokejky Jokaiovej-Szilágyiovej a museli doháňať manko. Realizačný tím v závere vyskúšal hru bez brankára, v ktorej sa však Slovenky nepresadili a gólovú poistku pridala do odkrytej bránky 56 sekúnd pred záverečnou sirénou Gasparicsová.