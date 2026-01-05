< sekcia Šport
Kvalifikácia v Bischofshofene patrila Prevcovi
Druhú pozíciu obsadil Stefan Embacher (138 m, 153 b.) a tretiu ďalší Rakúšan Jan Hörl (137 m, 149,9 b.).
Autor TASR
Bischofshofen 4. januára (TASR) - Slovinský skokan na lyžiach Domen Prevc sa stal víťazom pondelkovej kvalifikácie na štvrté a záverečné podujatie 74. ročníka Turné štyroch mostíkov v rakúskom Bischofshofene. Líder celkového poradia a víťaz pretekov v Oberstdorfe i Garmisch-Partenkirchene skočil 140 m a získal 159,2 b.
Druhú pozíciu obsadil Stefan Embacher (138 m, 153 b.) a tretiu ďalší Rakúšan Jan Hörl (137 m, 149,9 b.). Slovenský reprezentant Hektor Kapustík bol na štartovej listine, no podľa už skôr avizovaného plánu so svojím tímom do Bischofshofenu napokon neodcestoval. Turné štyroch mostíkov vyvrcholí v utorok, prvé kolo je na programe o 16.30.
Druhú pozíciu obsadil Stefan Embacher (138 m, 153 b.) a tretiu ďalší Rakúšan Jan Hörl (137 m, 149,9 b.). Slovenský reprezentant Hektor Kapustík bol na štartovej listine, no podľa už skôr avizovaného plánu so svojím tímom do Bischofshofenu napokon neodcestoval. Turné štyroch mostíkov vyvrcholí v utorok, prvé kolo je na programe o 16.30.