Kvalifikáciu na florbalové MS žien preložili až na koniec mája 2021

Nové termíny kvalifikačných skupín MS žien 2021:



AMER (Kanada): 4. – 6. júna (bude potvrdené)



AOFC (Japonsko): 29. júna – 3. júla



EUR1 (Lotyšsko): 1. – 5. júna



EUR2 (Taliansko): 24. – 28. marca (bude potvrdené)



EUR3 (Slovensko): 26. – 30. mája

Bratislava 22. decembra (TASR) - Kvalifikačná skupina o postup na budúcoročné florbalové majstrovstvá sveta žien, ktorá sa má odohrať na Slovensku, sa neuskutoční v pôvodnom termíne 3.-7. februára 2021. Medzinárodná florbalová federácia (IFF) odložila kvalifikačný turnaj v Bratislave na 26.-30. mája 2021. Informoval o tom oficiálny web Slovenského zväz florbalu (SZFB).O odklade informovala SZFB manažérka podujatí IFF Sarah Mitchellová. "," uviedla Mitchellová. "."Tábor slovenskej reprezentácie tieto správy neprekvapili. "" povedala pre spravodajstvo SZFB kapitánka reprezentácie žien SR Katarína Klapitová.V "bratislavskej" skupine EUR3 sa okrem domácej reprezentácie nachádza aj Česko, Dánsko, Estónsko, Španielsko a Rakúsko. Zaujímavé je, že kvalifikácia v talianskom meste Lignano Sabbiadoro by sa mala uskutočniť už v marci, v lotyšskej Valmiere zase budú hrať až na prelome júna a júla. To v praxi znamená, že ak zostane v platnosti doterajší európsky kvalifikačný kľúč a na šampionát sa prebojujú aj dve najlepšie družstvá zo štvrtých miest, člen "talianskej" skupiny bude v neistote takmer dva mesiace.IFF bude o prípadných ďalších zmenách informovať v januári. Majstrovstvá sveta žien 2021 by sa mali uskutočniť v netradičnom termíne 27. novembra – 5. decembra vo švédskej Uppsale, pretože od 3. decembra budú dohrávať muži tohtoročný preložený šampionát.