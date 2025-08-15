< sekcia Šport
Kvalifikant Atmane postúpil do semifinále turnaja v Cincinnati
Medzi kvarteto najlepších sa dostal aj domáci Ben Shelton, ktorý si poradil s Čechom Jiřím Lehečkom 6:4, 6:4.
Cincinnati 15. augusta (TASR) - Taliansky tenista Jannik Sinner potvrdil pozíciu favorita a na turnaji ATP Masters 1000 v Cincinnati postúpil do semifinále. Najvyššie nasadený hráč a obhajca titulu zdolal Kanaďana Felixa Augera-Aliassimea hladko 6:0, 6:2. Svetovú jednotku čaká v boji o finále súboj s kvalifikantom Terencom Atmanem. Dvadsaťtriročný Francúz sa prekvapivo prebojoval do svojho prvého semifinále na turnaji Masters, keď zdolal siedmeho nasadeného Dána Holgera Runeho 6:2, 6:3.
Atmane vyradil z turnaja druhého hráča z top 10 rebríčka ATP. V osemfinále si poradil so štvrtým mužom renkingu domácim Taylorom Fritzom. Atmane sa premiérovo dostane do prvej stovky. „Myslím, že žiadne slová nedokážu opísať to, ako sa teraz cítim. Úprimne povedané, je to dosť šialené a nemôžem tomu uveriť. Byť semifinále turnaja Masters 1000 znamená pre mňa veľa,“ povedal podľa agentúry AFP v súčasnosti 136. hráč rebríčka.
Medzi kvarteto najlepších sa dostal aj domáci Ben Shelton, ktorý si poradil s Čechom Jiřím Lehečkom 6:4, 6:4. Zoznam semifinalistov skompletizuje víťaz duelu medzi turnajovou dvojkou Španielom Carlosom Alcarazom a deviatym nasadeným Rusom Andrejom Rubľovom.
dvojhra - štvrťfinále:
Jannik Sinner (Tal.-1) - Felix Auger-Aliassime (Kan.-23) 6:0, 6:2, Terence Atmane (Fr.) - Holger Rune (Dán.-7) 6:2, 6:3, Ben Shelton (USA-5) - Jiří Lehečka (ČR-22) 6:4, 6:4
