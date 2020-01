Kvalifikácia MS: Slováci v prvom dueli zdolali domáce Luxembursko

Turnaj 1. skupiny prvej fázy kvalifikácie MS 2021 hádzanárov



Slovensko - Luxembursko 22:16 (11:9)



Zostava SR: Žernovič, Konečný - Briatka, Ďuriš, Hruščák, Rábek, T. Urban, Straňovský, Hlinka, Kancel, Kováčech, Macháč, Potisk, Prokop, Rečičár, Slaninka. Rozhodovali: Nabokau, Kulik (obaja Bielorus.)



Ďalší piatkový výsledok:

Tabuľka:



1. Litva 1 1 0 0 36:25 2



2. Slovensko 1 1 0 0 22:16 2



3. Luxembursko 1 0 0 1 16:22 0



4. Faerské os. 1 0 0 1 25:36 0

Luxemburg 10. januára (TASR) - Hádzanári Slovenska vstúpili úspešne do turnaja 1. skupiny prvej fázy kvalifikácie MS 2021. V piatok si v Luxemburgu poradili s domácim Luxemburskom 22:16.Zverenci trénera Petra Kukučku sa v boji o jedinú postupovú miestenku stretnú ešte v sobotu s Faerskými ostrovmi a v nedeľu s Litvou. Litva v prvom piatkovom stretnutí vyhrala nad Faerskými ostrovmi presvedčivo 36:25.Slováci začali výborne a po šiestich minútach viedli nad súperom 5:0. Potom síce inkasovali trikrát za sebou, ale v priebehu prvého polčasu si udržiavali dvoj až trojgólový náskok. Na začiatku záverečnej desaťminútovky úvodného dejstva svietilo na ukazovateli skóre 9:5, no Luxemburčania znížili na 8:9 a v prestávke mali dvojgólové manko. Po zmene strán sa Slováci najprv trápili v útoku, za štvrťhodinu hry dali iba tri góly a z 13:10 bolo 13:12. Desať minút pred koncom už ale viedla Kukučkova ekipa 17:13 a náskok si už favorit v závere nenechal vziať.tréner SR:, najlepší strelec SR s 5 gólmi:, pivot SR:Slováci začali výborne a po šiestich minútach viedli nad súperom 5:0. Potom síce inkasovali trikrát za sebou, ale v priebehu prvého polčasu si udržiavali dvoj až trojgólový náskok. Na začiatku záverečnej desaťminútovky úvodného dejstva svietilo na ukazovateli skóre 9:5, no Luxemburčania znížili na 8:9 a v prestávke mali dvojgólové manko. Po zmene strán sa Slováci najprv trápili v útoku, za štvrťhodinu hry dali iba tri góly a z 13:10 bolo 13:12. Desať minút pred koncom už ale viedla Kukučkova ekipa 17:13 a náskok si už favorit v závere nenechal vziať.- Faerské ostrovy 36:25 (18:12)sobota: Faerské ostrovy - Slovensko (15.00), Luxembursko - Litva (17.30)nedeľa: Litva - Slovensko (15.00), Faerské ostrovy - Luxembursko (17.30)