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Kvalitu ovzdušia pred finále futbalových MS zlepší ochladenie a dážď

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Tréner Anglicka Thomas Tuchel sleduje svojich zverencov na tréningu pred zápasom o tretie miesto Francúzsko - Anglicko na majstrovstvách sveta vo futbale v americkom Kansas City v piatok 17. júla 2026. Foto: TASR/AP

Podmienky sa zhoršili tesne pred stredajším večerným príletom španielskej reprezentácie do štátu New Jersey, deň po jej semifinálovom víťazstve nad Francúzskom v Texase.

Autor TASR
New York 17. júla (TASR) - Organizátori finále futbalových MS môžu očakávať zlepšenie kvality ovzdušia v oblasti New Yorku a East Rutherfordu. Meteorológovia predpovedajú, že do nedeľňajšieho finálového zápasu medzi Španielskom a Argentínou prinesie studený front búrky, výdatný dážď a citeľné zlepšenie podmienok po dymovej smogovej situácii spôsobenej rozsiahlymi lesnými požiarmi v Kanade.

Národná meteorologická služba uviedla, že ešte môžu pretrvávať zvyšky dymu, no počas soboty a v noci na nedeľu sa očakáva príchod studeného frontu s poklesom teplôt. Už v noci na piatok sa kvalita ovzdušia v New Yorku citeľne zlepšila.

Vo štvrtok označili starosta New Yorku Zohran Mamdani a guvernérka štátu New York Kathy Hochulová situáciu za „veľmi vážnu“ a „veľmi nezdravú“ a vyzvali obyvateľov na nosenie ochranných rúšok vo vonkajších priestoroch. Panoráma mesta bola zahalená hustým dymom a vo vzduchu bol cítiť zápach po požiari. Finále MS medzi úradujúcim majstrom Európy Španielskom a obhajcom titulu Argentínou je na programe v nedeľu o 21.00 SELČ na štadióne v East Rutherforde.

Podmienky sa zhoršili tesne pred stredajším večerným príletom španielskej reprezentácie do štátu New Jersey, deň po jej semifinálovom víťazstve nad Francúzskom v Texase. Španieli vo štvrtok absolvovali tréning pod holým nebom a zlá kvalita ovzdušia na nich podľa všetkého nemala viditeľný vplyv. Argentínčania po semifinálovom triumfe nad Anglickom zostali v štáte Georgia, prvý tréning v New Jersey absolvujú v piatok popoludní miestneho času.

Dym pochádza najmä z desiatok lesných požiarov v kanadskej provincii Ontário a v americkom štáte Minnesota. Ich následky zasiahli veľkú časť severovýchodu USA aj Kanady vrátane miest Toronto, Chicago, Detroit či Washington. Informovala agentúra DPA.
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