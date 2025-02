Kvaracchelija figuruje v kádri PSG pred duelom play off na pôde Brest

Paríž 10. februára (TASR) - Gruzínsky futbalista Chviča Kvaracchelija by mal v utorok absolvovať premiéru v drese Paríža Saint-Germain v rámci Ligy majstrov. Dvadsaťtriročný krídelník figuruje v kádri PSG pre úvodný duel play off o osemfinále na pôde francúzskeho Stade Brest.



Kvaracchelija debutoval na ligovej scéne v drese Parížanov počas víkendu. Úradujúci majstri Ligue 1 zvíťazili nad AS Monaco (4:1), pričom bývalý klubový spoluhráč slovenského reprezentanta Stanislava Lobotku si otvoril strelecký účet v Parku princov. Mužstvo trénera Luisa Enriqueho posilnil počas zimného prestupového obdobia, keď prišiel za 70 miliónov eur z SSC Neapol.



Španielsky kouč naďalej nemôže počítať so zraneným stredopoliarom Warrenom Zairem-Emerym. Informovala agentúra AP.