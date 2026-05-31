Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Nedela 31. máj 2026Meniny má Petronela a Petrana
< sekcia Šport

Kvaracchelija sa stal najlepším hráčom uplynulej sezóny Ligy majstrov

.
Na snímke Chviča Kvaracchelija (PSG) bozkáva trofej po finálovom dueli Ligy majstrov vo futbale Paríž St. Germain - FC Arsenal v budapeštianskej Puskás Aréne v sobotu 30. mája 2026. Futbalisti Paríža Saint-Germain obhájili trofej v Lige majstrov. V sobotnom finále zdolali v Budapešti anglický Arsenal 4:3 v jedenástkovom rozstrele. Po skončení riadneho hracieho času aj po predĺžení bol stav nerozhodný 1:1. Foto: TASR - Jaroslav Novák

O ocenení pre Kvaraccheliju rozhodli členovia technickej komisie Európskej futbalovej únie UEFA a pozorovatelia.

Autor TASR
Paríž 31. mája (TASR) - Gruzínsky futbalista Chviča Kvaracchelija sa stal najlepším hráčom uplynulej sezóny Ligy majstrov. Útočník Paríža Saint-Germain sa výrazným spôsobom zaslúžil o to, že francúzsky šampión obhájil triumf v prestížnej súťaži. V sobotˇňajšom finále v Budapešti zvíťazil nad Arsenalom Londýn 4:3 po rozstrele z 11 m, v riadnom hracom čase i po predĺžení sa zápas skončil 1:1.

O ocenení pre Kvaraccheliju rozhodli členovia technickej komisie Európskej futbalovej únie UEFA a pozorovatelia. Gruzínec zaznamenal v uplynulej sezóne LM desať gólov a pridal šesť asistencií. Životný výkon podal v úvodnom semifinále proti Bayernu Mníchov (5:4), v ktorom sa zaskvel dvoma presnými zásahmi. Vo finále po faule na Kvaraccheliju v šestnástke zahrával PSG pokutový kop. Ousmane Dembele ho premenil a vyrovnal na 1:1, pripomenula agentúra AFP.
.

Neprehliadnite

OTESTUJTE SA: Ste skutočný pamätník slovenskej retro éry?

HRABKO: Riešenie požiadavky SNS nebolo štandardné, ale predišlo kríze

VIDEO: DRÁMA V KOŠICIACH: Zrazili sa dva teplovzdušné balóny

VEĽKÁ PREDPOVEĎ POČASIA: Čo si pre nás prichystal jún?