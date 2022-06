Kvasnicová a Kósa získali zlato na ME juniorov a do 21 rokov v karate

Praha 19. júna (TASR) - Slovenskí karatisti Nina Kvasnicová a Tomáš Kósa sa stali majstrami Európy na mládežníckom šampionáte v Prahe. Kvasnicová triumfovala v kumite junioriek v kategórii do 53 kg, Kósa uspel v kumite karatistov do 21 rokov v kategórii do 84 kg.



Ďalší traja slovenskí reprezentanti vybojovali striebro. Druhý skončil Juraj Muller v cvičení kata kadetov, Damian Miklovics v kata juniorov i Lucia Mrázová v kumite junioriek v kategórii do 48 kg. Informoval Slovenský zväz karate.