KVASNICOVÁ: Neviem si úplne uvedomiť obrovskú váhu tej medaily
V relácii TASR TV Šport Tu a Teraz diskutuje Anton Krajčoviech s karatistkou Ninou Kvasnicovou.
Autor TASR
Bratislava 11. decembra (TASR) - Slovenská karatistka Nina Kvasnicová rozdala vo svojej mládežníckej a seniorskej kariére viacej úderov na ippon ako na waza-ari. Výnimkou boli novembrové majstrovstvá sveta, kde získala striebro v kumite do 55 kíl a vybojovala tak svoju prvú medailu na seniorskom podujatí. V relácii ŠPORT Tu a Teraz priznala, že radšej rozdáva najvyššie hodnotené údery na ippon, priblížila úspešný svetový šampionát a aj končiaci sa rok.
Od júla 2019 získala Kvasnicová podľa Svetovej federácie karate (WKF) v mládežníckych i seniorských kategóriách 600 bodov, z toho 84 na ippon. „Je to najviac hodnotený úder, v mojom prípade kopom do hlavy. Nie som typ na podrážanie, kopať ma bavilo od malička, stále to tak je a sedí mi to. V kopoch na brucho (waza-ari) nie som až taká zdatná, ten mám možno jeden obľúbený,“ uviedla Kvasnicová. V Káhire zaznamenala na ippon jeden z 20 úderov, vyhrala päť zo siedmich zápasov, pričom osemfinále proti Taiwančanke Ku Tsui-ping sa skončilo remízou 0:0 a výhru 20-ročnej Slovenky určili rozhodcovia na základe väčšej aktivity v zápase. Kvasnicová následne zdolala Hanu Furumotovú-Deshaiesovú z Kanady 4:1 a finále jej zaistil triumf 5:0 nad Alžírčankou Louizou Abouricheovou. Výhra, ktorá zaistila medailu, bola jedna z najvýraznejších na podujatí v jej podaní, no samotná Kvasnicová označila duel za najnáročnejší.
„Mentálne bol ten zápas pre mňa najťažší. Semifinále znamená len krôčik ku finále a splnenému snu. Keď to človek nezvládne, ide o bronz a medailu nemusí získať vôbec. Pre mňa bola výhra obrovským osobným úspechom a vo finále sa môže človek sústrediť už vyslovene na súperku, nerieši tlak z možnej prehry. Na Abouricheovej bolo navyše už v rozcvičovni vidno, že chce strašne postúpiť, čo dalo môjmu víťazstvu ešte väčšiu váhu,“ povedala Kvasnicová. Vo finále nestačila 3:9 na Ahlam Youssefovú, ktorú hnalo za výhrou aj domáce publikum. „Stále je to pre mňa čerstvé. Neviem si úplne uvedomiť obrovskú váhu tej medaily, množstvo niekoľkoročnej driny a ľudí, ktorí sú za tým. Veľmi sa teším, no potrebujem to ešte nechať odznieť,“ priznala Kvasnicová. V repasáži prišla o bronz na májových ME v Arménsku, keď nestačila tesne 3:4 na zlatú olympioničku z Tokia, Bulharku Ivet Goranovovú. Piate miesto bolo pre ňu vtedy maximom na kontinentálnom alebo svetovom šampionáte.
„Bola to motivácia. Je veľmi náročné chytiť sa v seniorskej kategórii a na ME som bola naozaj kúsok od medaily. Robím to dlho, zbieram skúsenosti a po ME som vedela, že možnosť medaily je realitou a nielen detským snom. Videla som, že nestojím medzi celebritami nášho športu len tak, ale môžem reálne urobiť nejaký výsledok a určite ma to posunulo ďalej,“ priblížila Kvasnicová. Mladá Slovenka študuje popri karate medzinárodný biznis v Linzi, kde aj trénuje. Okrem slovenských trénerov má tak už druhý rok kouča aj v Rakúsku. „Trénovať som začala s mojím tatinom už v štyroch alebo piatich rokoch a vždy som bola pod jeho vedením. On mi dával aj tréningy navyše, sme spolu od samého začiatku,“ priblížila Kvasnicová ohľadom svojho trénera a otca Daniela, okrem ktorého sa na jej tréningu na Slovensku podieľa aj Peter Macko. „Myslím si, že každý karatista vrátane mňa má sen získať medailu z majstrovstiev sveta alebo Európy. Nevedela som, kedy to príde, ale čím bližšie boli majstrovstvá, tým viac som verila tomu, že to nie je dlhodobý sen v horizonte 5-10 rokov, ale môže sa to stať aj teraz,“ vysvetlila rodáčka z Nitry.
Najbližšie ju čakajú v sobotu majstrovstvá Slovenska v Žiline a od MS v Egypte už stihla absolvovať podujatie mládežníckeho svetového pohára v Benátkach, kde získala bronz. Podľa vlastných slov berie každý turnaj rovnako vážne a nedokáže vypustiť nič: „Neviem to brať spôsobom, že máme veľké podujatie v novembri, tak vypustíme všetko, čo dovtedy bude. Neviem vypustiť ani jeden turnaj, či je menší alebo veľký. Nedokážem tam ísť zľahka alebo s prístupom 'toto nás nejak netrápi'. Sezónu máme nabitú, riešime najbližšiu súťaž, už som na to zvyknutá.“
