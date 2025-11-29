< sekcia Šport
Kvasnicová postúpila na MS do finále v kumite do 55 kg
Kvasnicová zabojuje o titul majsterky sveta v nedeľu o 12.23 SEČ proti domácej Ahlam Youssefovej.
Autor TASR
Káhira 29. novembra (TASR) - Slovenská reprezentantka v karate Nina Kvasnicová sa predstaví vo finále majstrovstiev sveta v egyptskej Káhire. Postúpila doň v kumite v kategórii do 55 kg, keď v sobotu najprv vo štvrťfinále zdolala Kanaďanku Hanu Furumotovú-Deshaiesovú a v semifinále si poradila s Alžírčankou Louizou Abouricheovou. Kvasnicová zabojuje o titul majsterky sveta v nedeľu o 12.23 SEČ proti domácej Ahlam Youssefovej.
Roman Hrčka v sobotu vypadol vo štvrťfinále v kate s Talianom Alessiom Ghinamim.
