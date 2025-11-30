< sekcia Šport
Kvasnicová sa stala vicemajsterkou sveta v kumite do 55 kg
V nedeľnom finále šampionátu v egyptskej Káhire podľahla domácej Ahlam Youssefovej 3:9.
Autor TASR
Káhira 30. novembra (TASR) - Slovenská reprezentantka v karate Nina Kvasnicová sa stala vicemajsterkou sveta v kategórii kumite do 55 kg. V nedeľnom finále šampionátu v egyptskej Káhire podľahla domácej Ahlam Youssefovej 3:9. Cenný kov ušiel Romanovi Hrčkovi v kategórii kata, v súboji o 3. miesto prehral s Američanom Arielom Torresom Gutierrezom 42:44.