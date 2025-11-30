Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Kvasnicová sa stala vicemajsterkou sveta v kumite do 55 kg

Ilustračná snímka. Foto: TASR/Michal Svítok

V nedeľnom finále šampionátu v egyptskej Káhire podľahla domácej Ahlam Youssefovej 3:9.

Autor TASR
Káhira 30. novembra (TASR) - Slovenská reprezentantka v karate Nina Kvasnicová sa stala vicemajsterkou sveta v kategórii kumite do 55 kg. V nedeľnom finále šampionátu v egyptskej Káhire podľahla domácej Ahlam Youssefovej 3:9. Cenný kov ušiel Romanovi Hrčkovi v kategórii kata, v súboji o 3. miesto prehral s Američanom Arielom Torresom Gutierrezom 42:44.
