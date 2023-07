Kvitová a Keysová postúpili do 3. kola dvojhry vo Wimbledone

ženy - dvojhra - 2. kolo:

Arina Sobolenková (Biel.-2) - Varvara Gračovová (Rus.) 2:6, 7:5, 6:2

Jekaterina Alexandrovová (Rus.-21) - Madison Brengleová (USA) 6:7 (4), 7:6 (5), 7:6 (10:7)

Anna Blinkovová (Rus.) - Irina-Camelia Beguová (Rum.-29) 7:5, 6:3

Dalma Gálfiová (Maď.) - Jule Niemeierová (Nem.) 4:6, 7:6 (5), 6:1

Natalija Stevanovičová (Srb.) - Tamara Korpatschová (Nem.) 7:5, 7:5

Petra Kvitová (ČR-9) - Alexandra Sasnovičová (Biel.) 6:2, 6:2

Madison Keysová (USA-25) - Viktorija Golubicová (Švajč.) 7:5, 6:3

Marta Kosťuková (Ukr.) - Paula Badosová (Šp.) 6:2, 1:0 - skreč

Londýn 8. júla (TASR) - Bieloruská tenistka Arina Sobolenková sa prebojovala do 3. kola dvojhry na grandslamovom turnaji vo Wimbledone. Šampiónka Australian Open v 2. kole v pozícii nasadenej dvojky zdolala Rusku Varvaru Gračovovú 2:6, 7:5, 6:2.Aj Češka Petra Kvitová a Američanka Madison Keysová postúpili do 3. kola. Kvitová, dvojnásobná wimbledonská šampiónka, si v pozícii nasadenej deviatky poradila so Sobolenkovej krajankou Alexandrou Sasnovičovou hladko 6:2, 6:2. Keysová ako nasadená dvadsaťpäťka zvíťazila nad švajčiarskou kvalifikantkou Viktorijou Golubicovou 7:5, 6:3.Ďalej ide aj Ruska Jekaterina Alexandrovová nasadená ako číslo 21, ktorá vyradila Američanku Madison Brengleovú po trojsetovom boji 6:7 (4), 7:6 (5), 7:6 (10:7).