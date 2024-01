Kvitová je tehotná, novinku oznámila krátko po začiatku nového roka

Praha 1. januára (TASR) - Česká tenistka Petra Kvitová čaká dieťa. Dvojnásobná wimbledonská šampiónka oznámila radostnú novinu o svojom tehotenstve v prvých minútach po začiatku nového roka prostredníctvom sociálnej siete bez podrobností o tom, či ešte bude v kariére pokračovať.



Tridsaťtriročná Kvitová čaká prvého potomka so svojím manželom a trénerom Jiřím Vaněkom. "V prvý deň roka 2024 vám želám všetko najlepšie do nového roka a chcem sa podeliť o skvelú novinku, že s Jiřím očakávame v lete bábätko," uviedla Kvitová k fotkám s detským oblečením a záberom z ultrazvuku.



"Aj keď mi bude chýbať moja každoročná cesta do Austrálie i súťaženie v športe, ktorý milujem, teším sa na to, že budem tráviť istý čas doma prípravami na ďalšiu vzrušujúcu kapitolu našich životov," dodala tenistka, ktorá figuruje na 17. mieste svetového rebríčka.



V doterajšej kariére nazbierala 31 titulov na okruhu WTA a vo Wimbledone triumfovala v rokoch 2011 a 2014, pripomenula agentúra AFP. Česku pomohla šesťkrát k prvenstvu vo Fed Cupe, dnes Pohári Billie-Jean Kingovej a v zbierke má aj bronz z OH 2016 v Riu de Janeiro. Svoj zatiaľ posledný zápas odohrala v októbri na turnaji v Pekingu.