Kvitová postúpila do osemfinále dvojhry vo Wimbledone

Jekaterina Alexandrovová (Rus.-21) - Dalma Gálfiová (Maď.) 6:0, 6:4, Beatriz Haddadová Maiová (Braz.-13) - Sorana Cirsteaová (Rum.) 6:2, 6:2, Petra Kvitová (ČR-9) - Natalija Stevanovičová (Srb.) 6:3, 7:5

Londýn 8. júla (TASR) - Česká tenistka Petra Kvitová sa prebojovala do osemfinále ženskej dvojhry na grandslamovom turnaji vo Wimbledone. Dvojnásobná šampiónka z londýnskej trávy si v pozícii nasadenej deviatky poradila v treťom kole so srbskou kvalifikantkou Natalijou Stevanovičovou v dvoch setoch 6:3, 7:5." povedala Kvitová. Jej duel so Stevanovičovou prerušil na viac ako dve hodiny dážď, ktorý komplikoval aj sobotňajší program vo Wimbledone.Brazílčanka Beatriz Haddadová Maiová ako turnajová trinástka zdolala v 3. kole Soranu Cirsteaovú z Rumunska 6:2 a 6:2. Nasadená dvadsaťjednotka Jekaterina Alexandrovová z Ruska si poradila s Maďarkou Dalmou Gálfiovou rovnako v dvoch setoch 6:0 a 6:4.