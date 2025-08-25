< sekcia Šport
Kvitová sa rozlúčila s kariérou hladkou prehrou s Parryovou
Tridsaťpäťročná Kvitová kopila nevynútené chyby a v prvom sete uhrala proti Parryovej iba jediný gem.
Autor TASR
New York 25. augusta (TASR) - Česká tenistka Petra Kvitová sa rozlúčila s kariérou hladkou prehrou v 1. kole grandslamového US Open. Dvojnásobná wimbledonská šampiónka z rokov 2014 a 2011 podľahla Francúzke Diane Parryovej 1:6, 0:6. Od februárového návratu na dvorce po materskej prestávke vyhrala iba jeden z ôsmich zápasov.
Tridsaťpäťročná Kvitová kopila nevynútené chyby a v prvom sete uhrala proti Parryovej iba jediný gem. Aj druhé dejstvo bolo jasne v réžii o 13 rokov mladšej Francúzky, ktorá si po dvoch brejkoch vybudovala náskok 4:0 a napokon Češke uštedrila „kanára". Kvitová získala 31 titulov na okruhu WTA, 31. októbra 2011 bola svetovou dvojkou. Šesťkrát triumfovala s Českom v Pohári federácie.
ženy - dvojhra - 1. kolo:
Diane Parryová (Fr.) - Petra Kvitová (ČR) 6:1, 6:0
