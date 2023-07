Kwiatkowski vyhral 13. etapu, žltý dres si udržal Vingegaard

Grand Colombier 14. júla (TASR) - Poľský cyklista Michal Kwiatkowski triumfoval v 13. etape 110. ročníka Tour de France. Jazdec stajne Ineos Grenadiers sa presadil z úniku a na vrchol kopca Grand Colombier prišiel po 137,8 km v čase 3:17:33 h. Žltý dres si udržal obhajca Jonas Vingegaard (Jumbo-Visma), no po záverečnom nástupe Tadeja Pogačara (SAE Team Emirates) má k dobru už len deväť sekúnd.



Pogačar zaútočil asi 400 metrov pred cieľom a dokázal sa odpútať od svojho najväčšieho rivala. Navyše si pripísal aj štyri bonusové sekundy v cieli. Druhý finišoval Belgičan Maxim Van Gils (Lotto Dstny). Slovák Peter Sagan (TotalEnergies) išiel v horskej etape spolu s ostatnými šprintérmi s veľkou stratou za najlepšími.



Prvá polovica etapy zo Châtillon-Sur-Chalaronne sa išla po rovine, v druhej čakalo na cyklistov najprv nekategorizované stúpanie na Col de la Lebe, v strede ktorého bola aj rýchlostná prémia, a v závere 17,8 km dlhý Grand Colombier s priemerným sklonom 9,2%. V úvode sa očakávala veľká snaha domácich pretekárov, keďže v piatok 14. júla oslavovali vo Francúzsku Deň dobytia Bastily. Aktivitou hýril Saganov tím TotalEnergies, z ktorého sa do 19-členného úniku dostal Pierre Latour. Spolu s ním však len ďalší dvaja Francúzi.



Pelotón im nedal veľa priestoru a pred prvým stúpaním asi 60 km pred cieľom mal stratu tri minúty. Na kopci sa začal trhať aj únik, v klesaní stratil Latour. Sagan prešiel stúpanie v pelotóne, naopak veľmi strácal šprintér Caleb Ewan, ktorý zostal sám vzadu a nakoniec v priebehu etapy z Tour odstúpil. Únik prišiel pod Grand Colombier s náskokom tri a pol minúty a hneď v úvode vyrazil vpred Quentin Pacher (Groupama-FDJ), posledný Francúz v čelnej skupine. Vpredu však vydržal len krátko a čoskoro ho predbehol Kwiatkowski, za ktorým sa s minútovou stratou držali Harold Tejada (Astana), van Gils a James Shaw (EF Education-EasyPost). Pelotón však bol už len minútu za nimi. Už v úvode stúpania si z neho vystúpili šprintéri aj so Saganom.



Hlavní ašpiranti na celkový triumf Vingegaard s Pogačarom išli bok po boku a do polovice kopca ani jeden neútočil. Obhajca mal pri sebe už len Seppa Kussa, Slovinec troch pomocníkov, ktorí udávali vysoké tempo a nikomu nedovolili nástupy. Nesťahovali však z náskoku lídra, ktorý mal aj dva km pred páskou k dobru dve minúty a išiel si po veľké víťazstvo. Nakoniec vyhral o 47 sekúnd pred van Gilsom. Pogačar zaútočil až v závere a jeho dlhý nástup slávil úspech. Vingegaard zredukoval stratu na štyri sekundy, no ďalšie štyri získal Slovinec vďaka tretiemu miesto a pred víkendom tak stiahol manko v boji o žltý dres na deväť sekúnd.